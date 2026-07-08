Появились первые фото с места ракетного удара в Немышлянском районе

Фото с места удара по Немышлянскому району опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, россияне выпустили ракету по пятиэтажке. Частично разрушен пятый этаж, повреждены два авто. Среди двух десятков пострадавших четверо детей. Двое людей погибли.

«В еще одном месте попадания загорелось хозяйственное здание на площади 40 квадратных метров, его уже локализовали», – уточнил Синегубов.

На местах «прилетов» продолжают работать профильные службы.

Напомним, ночью 8 июля по Основянскому и Немышлянскому районам россияне выпустили ракеты. Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском. Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей, уточнил мэр Игорь Терехов. Позже в Харьковской облпрокуратуре установили: ночью россияне атаковали Харьков из РСЗО «Торнадо-С». Удар пришелся по Немышлянском району. Пострадали девять человек, среди них – двухлетняя девочка. Все люди получили острую реакцию на стресс и от госпитализации отказались.

Утром обстрелы продолжились. Около 09:00 мэр Игорь Терехов написал о «прилете» БпЛА по АЗС в Киевском районе. На месте удара начался пожар, обошлось без пострадавших. Еще один дрон атаковал Немышлянский район – подробностей об ударе нет. После чего по тому же району ударила ракета. ВС РФ атаковали пятиэтажный дом. В результате обстрела погибли двое людей, еще 20 – пострадали.