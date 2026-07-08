Ночью по двум районам Харькова ударили ракеты: пострадали четыре женщины

Ночью 8 июля по Основянскому и Немышлянскому районам россияне выпустили ракеты. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, а также разрушения гражданской инфраструктуры.

Удары по городу зафиксировали около 01:50. Сначала «прилетело» по Основянскому району, вскоре взрывы раздались и в Немышлянском.

«Повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей», – написал мэр Игорь Терехов.

Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадавших из-за ударов – четверо.

«Пострадали 52-летняя, 79-летняя, 47-летняя и 69-летняя женщина. Они подверглись острой реакции на стресс. Всем была оказана медицинская помощь», – добавил начальник ХОВА.