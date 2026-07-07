Live

КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)

Происшествия 15:28   07.07.2026
Виктория Яковенко
КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)

Взрывы были слышны в Харькове после 14:30.

Дополнено в 15:28. Из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 11 человек, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди них – трое детей из одной семьи: девятилетняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. У них – острая реакция на стресс.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 13 человек.

Дополнено в 15:14. Четырех человек госпитализировали после удара по Шевченковскому району, двое из них — в тяжелом состоянии, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:06. Один человек погиб в результате удара по Шевченковскому району. Есть сгоревшие авто и поврежденные дома, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:01. Количество пострадавших в Шевченковском районе в результате ударов КАБ возросло до шести, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:44. Сейчас известно о четырех пострадавших, пишет мэр Игорь Терехов.

14:36. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании трех вражеских КАБов по Шевченковскому району. Последствия уточняются.

Новость будет дополняться.

Напомним, за прошлую неделю в Харькове зафиксировали 24 обстрела. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «взрывы раздавались почти везде»: в Холодногорском, Шевченковском, Киевском, Основянском, Новобаварском, Слободском, Салтовском и Индустриальном районах. Согласно статистике Терехова, враг атаковал город КАБами, FPV-дронами, БпЛА типа «Италмас», «Шахедами» (был и реактивен) и БпЛА типа «Молния». Повреждения получили жилые дома, частный сектор, дороги и гражданская инфраструктура. Пострадали 74 человека, в том числе семеро детей. Трое жителей погибли – 15-летний парень и две выпускницы ХНМУ.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)
КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)
07.07.2026, 15:28
Новости Харькова — главное 7 июля: КАБы атаковали город — погиб человек
Новости Харькова — главное 7 июля: КАБы атаковали город — погиб человек
07.07.2026, 15:07
БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове: пострадали две женщины (дополнено)
БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове: пострадали две женщины (дополнено)
07.07.2026, 14:28
Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)
Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)
07.07.2026, 07:56
Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС
Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС
07.07.2026, 09:07
Нарушение языкового закона: Харьковщина – в лидерах по количеству жалоб
Нарушение языкового закона: Харьковщина – в лидерах по количеству жалоб
07.07.2026, 12:08

Новости по теме:

07.07.2026
В Харькове и области будет опасно: о чем предупредили синоптики
07.07.2026
Пожилой харьковчанин шел с гранатой: его остановила полиция (фото)
07.07.2026
БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове: пострадали две женщины (дополнено)
06.07.2026
Военные РФ целенаправленно бьют по АЗС в Харькове и области — итоги 6 июля
06.07.2026
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 15:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы были слышны в Харькове после 14:30.".