КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополняется)

Взрывы были слышны в Харькове после 14:30.

Дополнено в 15:28. Из-за удара РФ по Шевченковскому району пострадали 11 человек, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди них – трое детей из одной семьи: девятилетняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. У них – острая реакция на стресс.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 13 человек.

Дополнено в 15:14. Четырех человек госпитализировали после удара по Шевченковскому району, двое из них — в тяжелом состоянии, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:06. Один человек погиб в результате удара по Шевченковскому району. Есть сгоревшие авто и поврежденные дома, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:01. Количество пострадавших в Шевченковском районе в результате ударов КАБ возросло до шести, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:44. Сейчас известно о четырех пострадавших, пишет мэр Игорь Терехов.

14:36. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании трех вражеских КАБов по Шевченковскому району. Последствия уточняются.

Новость будет дополняться.

Напомним, за прошлую неделю в Харькове зафиксировали 24 обстрела. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «взрывы раздавались почти везде»: в Холодногорском, Шевченковском, Киевском, Основянском, Новобаварском, Слободском, Салтовском и Индустриальном районах. Согласно статистике Терехова, враг атаковал город КАБами, FPV-дронами, БпЛА типа «Италмас», «Шахедами» (был и реактивен) и БпЛА типа «Молния». Повреждения получили жилые дома, частный сектор, дороги и гражданская инфраструктура. Пострадали 74 человека, в том числе семеро детей. Трое жителей погибли – 15-летний парень и две выпускницы ХНМУ.