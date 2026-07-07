Нарушение языкового закона: Харьковщина – в лидерах по количеству жалоб

В I полугодии 2026 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка получил 1507 жалоб о нарушении языкового закона. Это на 12 обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Харьковщина – среди лидеров по стране.

«Больше всего жалоб традиционно поступило из Киева (507). В пятерку регионов с наибольшим количеством обращений также вошли Одесская (254), Харьковская (166), Днепропетровская (122) и Киевская (43) области», — говорится в сообщении.

Чаще всего граждане сообщали о нарушении языкового законодательства в сфере функционирования вебсайтов и интернет-представительств (364 жалобы), рекламы, вывесок и другой публичной информации (229), а также в сфере обслуживания (213).

Кроме этого, жалобы касались образования (98), информации о товарах и услугах (98), культуре (76), деятельности органов власти (70), медиа (69), здравоохранения (50), транспорта (27) и других сфер.

«Каждое обращение, содержащее признаки нарушения языкового законодательства, прорабатывается Секретариатом Уполномоченного. При наличии оснований Уполномоченный принимает предусмотренные законом меры реагирования, в частности, осуществляет меры государственного контроля, выносит предупреждения и применяет административные взыскания к нарушителям», — отметили в пресс-службе Секретариата Уполномоченного.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключивший русский язык из перечня, к которому Украина применяет положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков.