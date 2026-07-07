Нанес жене смертельные удары по лицу: в убийстве подозревают пожилого мужчину

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 64-летнего мужчину подозревают в убийстве жены.

Правоохранители рассказали, что получили сообщение об инциденте, который произошел в поселке Краснокутск. По версии следствия, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую в лицо. И от полученных травм она умерла.

На место происшествия выезжали копы, в результате они задержали вероятного убийцу.

«Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Теперь мужчине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.