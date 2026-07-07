Live

Нанес жене смертельные удары по лицу: в убийстве подозревают пожилого мужчину

Происшествия 09:49   07.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Нанес жене смертельные удары по лицу: в убийстве подозревают пожилого мужчину

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 64-летнего мужчину подозревают в убийстве жены. 

Правоохранители рассказали, что получили сообщение об инциденте, который произошел в поселке Краснокутск. По версии следствия, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую в лицо. И от полученных травм она умерла.

На место происшествия выезжали копы, в результате они задержали вероятного убийцу.

«Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Теперь мужчине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Читайте также: Первые фото с места удара FPV-дрона по Харькову показала ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)
Горит колонка: сегодня утром россияне вновь ударили по АЗС (дополнено)
07.07.2026, 07:56
Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС
Новости Харькова — главное 7 июля: как прошла ночь, «прилет» по АЗС
07.07.2026, 08:55
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение
Троллейбусы будут ходить реже: на проспекте Героев Харькова ограничат движение
06.07.2026, 21:35
Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
Новости Харькова — главное 6 июля: «прилеты» в городе, есть ли дефицит топлива
06.07.2026, 22:04
Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку
Жительница пригорода Харькова заявила, что соседи хладнокровно убили её собаку
06.07.2026, 21:11
Жертв массированного обстрела стало больше: в Киеве нашли тела мальчика и мамы
Жертв массированного обстрела стало больше: в Киеве нашли тела мальчика и мамы
07.07.2026, 10:52

Новости по теме:

07.07.2026
Четыре человека пострадали из-за ударов по региону – детали от Синегубова
07.07.2026
Где атаковали россияне на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
06.07.2026
На Харьковщине задержали троих военных: в чем их подозревают – следствие
06.07.2026
Привёз опасную находку домой: подробности травмирования харьковчанина
06.07.2026
Восемь человек утонули на Харьковщине за неделю, среди них – ребенок


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Нанес жене смертельные удары по лицу: в убийстве подозревают пожилого мужчину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 09:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 64-летнего мужчину подозревают в убийстве жены. ".