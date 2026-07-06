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На Харьковщине задержали троих военных: в чем их подозревают – следствие

Общество 15:25   06.07.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине задержали троих военных: в чем их подозревают – следствие Фото: Офис генпрокурора Украины

Следствие считает, что трое военнослужащих незаконно торговали вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Их задержали в Харьковской области.

«Речь идет о более чем 700 боеприпасах, 4 единицах противотанкового вооружения и почти 1,2 тонны взрывчатых веществ. Сумма незаконной продажи составила более 2 млн грн. Кроме того, в рамках досудебного расследования задокументирован еще один эпизод сбыта вооружения», — сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Военным вручили подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Двум из них суд уже избрал меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внести залог, еще одному — круглосуточный домашний арест.

военных задержали на Харьковщине
Фото: Офис генпрокурора Украины
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офис генпрокурора Украины
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офис генпрокурора Украины
военных задержали на Харьковщине
Фото: Офис генпрокурора Украины

Напомним, в Харькове на одной из улиц задержали 30-летнего мужчину с боевой гранатой. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что тот обустроил тайник с оружием.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следствие считает, что трое военнослужащих незаконно торговали вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Их задержали в Харьковской области.".