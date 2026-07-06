На Харьковщине задержали троих военных: в чем их подозревают – следствие

Следствие считает, что трое военнослужащих незаконно торговали вооружением, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Их задержали в Харьковской области.

«Речь идет о более чем 700 боеприпасах, 4 единицах противотанкового вооружения и почти 1,2 тонны взрывчатых веществ. Сумма незаконной продажи составила более 2 млн грн. Кроме того, в рамках досудебного расследования задокументирован еще один эпизод сбыта вооружения», — сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Военным вручили подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Двум из них суд уже избрал меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внести залог, еще одному — круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Харькове на одной из улиц задержали 30-летнего мужчину с боевой гранатой. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что тот обустроил тайник с оружием.