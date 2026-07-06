Очередной «прилет» по АЗС зафиксировали утром в Харькове: тревогу не объявляли

Утром 6 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков.

По его данным, удар пришелся по АЗС в Киевском районе. Подробности удара еще выясняют. На данный момент информации о пострадавших нет.

Отметим, тревоги в момент удара не было – отбой прозвучал в 07:29, а о новых угрозах не информировали ни защитники неба, ни мониторинговые ТГ-каналы.

Напомним, ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. Первые «прилеты» зафиксировали в Голосеевском и Подольском районах. Там загорелись склады, «прилетело» по жилому дому, а также гаражному кооперативу. Один из самых пострадавших районов – Подольский. Там враг атаковал девятиэтажку. Разрушения зафиксировали с 9 по 5 этаж. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Уже утром начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подвел первые итоги массированного обстрела. По его информации, известно о девяти погибших, пострадали 46 человек, в том числе – пятеро детей.