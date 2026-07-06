Из-за ударов по Киеву задерживаются харьковские поезда – детали

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что по соображениям безопасности ГСЧС ограничила движение некоторых поездов на Киевщине после ударов по столице.

Железнодорожники уточняют: задействовали резервные объездные маршруты. В частности, это касается поездов:

№93 Харьков – Холм,

№134 Каменец-Подольский – Киев,

№94 Холм – Харьков,

№43 Днепр – Ивано-Франковск,

№104 Львов – Лозовая.

Изменения в расписании поездов можно отслеживать по ссылке.

Напомним, ночью 6 июля Киев пережил массированный обстрел. Враг выпускал на столицу баллистические ракеты и БпЛА. Первые «прилеты» зафиксировали в Голосеевском и Подольском районах. Там загорелись склады, «прилетело» по жилому дому, а также гаражному кооперативу. Один из самых пострадавших районов – Подольский. Там враг атаковал девятиэтажку. Разрушения зафиксировали с 9 по 5 этаж. 17 человек вывели на свежий воздух, 28 — спасены с верхних этажей с помощью автолестницы. Уже утром начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подвел первые итоги массированного обстрела. По его информации, известно о девяти погибших, пострадали 46 человек, в том числе – пятеро детей.