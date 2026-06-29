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Сегодня 29 июня 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   29.06.2026
Оксана Горун
Сегодня 29 июня 2026: какой праздник и день в истории

29 июня в Украине – День города Полтава. В этот день в 1613 году знаменитый театр «Глобус» в Лондоне загорелся во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII». В 1659-м казаки Ивана Выговского наголову разгромили московское войско в битве под Конотопом. В 1849-м родилась Олена Пчилка. В 1949-м в Южной Африке начала действовать политика апартеида. В 1956-м голливудская киноактриса Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера. В 1995-м в Сеуле (Южная Корея) обрушился торговый центр «Sampoong».

Праздники и памятные даты 29 июня

29 июня в Украине – День города Полтава.

29 июня – Международный день тропиков.

Также сегодня: Международный день грязи, Всемирный день склеродермии, Международный день промышленного дизайна.

29 июня в истории

29 июня 1613 года в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» вспыхнул театр «Глобус». Подробнее.

29 июня 1659 года украинские казацкие войска гетмана Ивана Выговского вместе с крымскими татарами разгромили войско Москвы под командованием Алексея Трубецкого. Подробнее.

29 июня 1849 года родилась Олена Пчилка (Ольга Косач) – украинская писательница и мать Леси Украинки.

29 июня 1949 года в Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки. Именно его принятие традиционно считают началом действия в ЮАР политики апартеида – расовой дискриминации и подавления, которая была официальной в государстве вплоть до 1990-х. Подробнее.

29 июня 1956 года голливудская киноактриса Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера. Биограф Монро Норман Мейлер позже назвал этот брак союзом «Большого американского тела» и «Большого американского разума».

Мерилин Монро и Артур Миллер женаты
Фото: Лос-Анджелес Таймс. Источник: https://digital.library.ucla.edu/catalog/ark:/21198/zz0002qv36

Скромная четырехминутная церемония прошла в здании суда округа Вестчестер в штате Нью-Йорк. А 1 июля 1956 года состоялась уже религиозная еврейская церемония (ради любимого Мэрилин приняла иудаизм и занималась с семейным раввином).

Этот союз многим современникам казался неожиданным. Пару познакомил в начале 1950-х режиссер Элиа Казан. Однако отношения не сразу переросли в роман. Монро еще успела быстро выскочить замуж за бейсболиста Джо Ди Маджио. Этот бурный брак продержался всего около девяти месяцев. Брак с актрисой стал вторым для Миллера. Она же шла под венец в третий раз.

«На обороте свадебной фотографии Монро нацарапала: «Надежда, надежда, надежда». Но, как и в случае с ее браком с Ди Маджио, напряжение между ними начало проявляться еще во время их медового месяца в Лондоне. Монро обнаружила записки Миллера, в которых высказывались сомнения в их браке – эмоциональная рана, от которой она никогда полностью не оправится. Прием таблеток Монро, все более непредсказуемое поведение и роман с французским актером Ивом Монтаном, а также эмоциональная изоляция Миллера и его связь с австрийской фотографом Инге Морат еще больше напрягли брак», — пишет проект History.

Отношения дошли до того, что время съемок фильма «Неприкаянные» они даже не разговаривали друг с другом. Хотя сценарий этой ленты Миллер специально написал для жены. Они расстались 24 января 1961 года – за неделю до премьеры этой ленты. А через полтора года, 5 августа 1962-го, Монро нашли мертвой в ее бунгало в Лос-Анджелесе. Официальной причиной смерти сочли острое отравление барбитуратами. Артур Миллер не присутствовал на ее похоронах.

29 июня 1995 года в Сеуле, Южная Корея, рухнул торговый центр «Sampoong». В результате погибли 502 человека, еще почти тысяча получили ранения. Подробнее.

Церковный праздник 29 июня

29 июня чтят память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью четко виден Млечный путь, то погода будет жаркой.

Если пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.

Если на калине ягоды красные, то осень будет поздняя.

Что нельзя делать 29 июня

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Нельзя венчаться.

Не следует купаться в водоемах.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 июня в Украине – День города Полтава. В этот день в 1613 году знаменитый театр «Глобус» в Лондоне загорелся во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII»".