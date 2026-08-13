Новости Харькова — главное 13 августа: обстрелы, декорации ко Дню города

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

22:00

Главные события суток в видеодайджесте

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17:19

Две женщины (68 и 66 лет) ранены в результате удара по Изюму, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов

Обоих госпитализировали. Еще две женщины (45 и 79 лет) подверглись острой реакции на стресс и получили медпомощь на месте.

На месте удара вспыхнули частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Всего повреждены по меньшей мере 3 частных дома.

16:27

С 15 августа до 30 числа на Харьковщине будет действовать запрет на отлов раков в период их второй линьки

«Малоподвижность и естественная незащищенность раков во время линьки, вместо того чтобы вызвать сочувствие и желание защитить, часто привлекает любителей легкой добычи. Но стоит ли ради нескольких раков на тарелке лишать наших детей возможности увидеть эти удивительные создания в природной среде? Законодательство Украины строго наказывает за такие нарушения», – сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Какие штрафы предусмотрены – читайте здесь.

14:44

Двое мужчин погибли из-за удара FPV-дрона по Казачьей Лопани: тела вывезти не смогли

Событие произошло еще 11 августа, но из-за ограниченных возможностей коммуникации установить обстоятельства удалось только сегодня, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«По имеющейся информации, двое мужчин в возрасте 60 и 45 лет находились во дворе одного из домов, когда российские военные заметили их и нанесли целенаправленный удар», — рассказал Задоренко.

От полученных травм мужчины погибли на месте. Эвакуировать их тела на безопасные локации не смогли, поэтому мужчин похоронили на территории частного домовладения в Казачьей Лопани.

13:52

В Харькове появляются инсталляции ко Дню города и Независимости

Их начали монтировать в саду им. Шевченко, сообщает пресс-служба Центрального парка. Отмечается, что работники используют украшения прошлых лет, но переработанные в другом стиле.

Также недалеко от центрального фонтана смонтировали экран — там планируют показывать тематические видео.

12:51

Россияне ударили БпЛА по дому в Золочеве: произошло возгорание

«Прилет» зафиксировали утром, в результате обстрела возник пожар площадью 80 м кв, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Спасатели оперативно ликвидировали огонь. К счастью, обошлось без пострадавших», — добавили спасатели.

12:39

Все больше подростков выходят на работу: ситуация на Харьковщине

5015 подростков официально трудоустроились в Украине за 7 месяцев 2026 года, сообщает ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Пенсионный фонд. В целом количество несовершеннолетних, желающих заработать до 18, растет, констатируют аналитики. На Харьковщине работает 120 подростков.

В общем, по данным ресурса, каждый третий трудоустроенный несовершеннолетний работает в Киеве — 1642 подростка. На втором месте Днепропетровщина – 1100 детей.

«Почти все это — дети в возрасте 16–17 лет, и только один ребенок 14–15 лет. В Work.ua отмечают, что с начала полномасштабного вторжения запрос работодателей на молодежь вырос. Так, по их данным, часть контактов, открытых в резюме кандидатов до 18 лет, выросла с 2,5% в 2021 году до 4,5% в 2025 году. В этом году тенденция продолжается», – отметили аналитики.

11:28

Пятеро людей пострадали в селе на Изюмщине после ударов БпЛА

В Харьковской облпрокуратуре установили, что 13 августа около 05:00 россияне атаковали БпЛА село Вербовка в Изюмском районе. По предварительной информации, по селу ударили реактивные беспилотники. Всего было два попадания – в нежилое здание и частный дом.

«Двое мужчин и две женщины получили взрывные ранения. Еще у одной жительницы диагностирована острая реакция на стресс. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

08:43

Десять атак врага отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки

В течение минувших суток на Харьковщине было десять боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться девять раз в районе Старицы и Колодезного. На Купянском – СОУ отбили одну атаку врага около Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения. Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, во время которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10066 дронов-камикадзе и осуществили 3089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – написали в ГШ.

07:29

Харьков атаковали утром россияне – что известно

Утром 13 августа враг ударил по Харькову. «Прилет» зафиксировали около 05:36, написал мэр Игорь Терехов. Городской голова также уточнил, что оккупанты ударили дроном по Основянскому району. Обошлось без разрушений и пострадавших, сообщил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала ночью трижды. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ, угрозе баллистики и БпЛА. Ночь прошла спокойно, информации о «прилетах» не было. По состоянию на 07:10 тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые ТГ-каналы, а также украинские защитники информируют о беспилотниках в области, угрозы для Харькова нет.