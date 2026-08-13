Новини Харкова — головне 13 серпня: обстріли, інсталяції до Дня міста

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

Головні події доби у відеодайджесті

<br />

17:19

Двоє жінок (68 і 66 років) поранені внаслідок удару по Ізюму, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Обох госпіталізували. Ще двоє жінок (45 і 79 років) зазнали гострої реакції на стрес і отримали меддопомогу на місці.

На місці удару зайнялися приватний будинок, господарча споруда й автомобіль. Загалом пошкоджені щонайменше 3 приватні будинки.

16:27

З 15 серпня до 30 числа на Харківщині діятиме заборона на вилов раків у період їх другого линяння

«Малорухливість і природна незахищеність раків під час линяння, замість того щоб викликати співчуття та бажання захистити, часто приваблює любителів легкої здобичі. Але чи варто заради кількох раків на тарілці позбавляти наших дітей можливості побачити цих дивовижних створінь у природному середовищі? Законодавство України суворо карає за такі порушення», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Які штрафи передбачені – читайте тут.

14:44

Двоє чоловіків загинули через удар FPV-дрона по Козачій Лопані: тіла вивезти не змогли

Подія сталася ще 11 серпня, але через обмежені можливості комунікації встановити обставини вдалося лише сьогодні, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“За наявною інформацією, двоє чоловіків віком 60 та 45 років перебували на подвір’ї одного з будинків, коли російські військові помітили їх та завдали цілеспрямованого удару”, – розповів Задоренко.

Від отриманих травм чоловіки загинули на місці. Евакуювати їхні тіла на безпечні локації не змогли, тому чоловіків поховали на території приватного домоволодіння у Козачій Лопані.

13:52

У Харкові з’являються інсталяції до Дня міста та Незалежності

Їх почали монтувати в саду ім. Шевченка, повідомляє пресслужба Центрального парку. Зазначається, що працівники використовують в оздобленні алей прикраси минулих років, але перероблені в іншому стилі.

Також неподалік центрального фонтану змонтували екран – там планують показувати тематичні відео.

12:51

Росіяни вдарили БпЛА по будинку в Золочеві: сталося загоряння

“Приліт” зафіксували вранці, внаслідок обстрілу виникла пожежа площею 80 м кв, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

“Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. На щастя, обійшлось без постраждалих”, – додали рятувальники.

12:39

Усе більше підлітків виходять на роботу: ситуація на Харківщині

5015 підлітків офіційно працевлаштувалися в Україні за 7 місяців 2026 року, повідомляє ресурс «Опендатабот» з посиланням на Пенсійний фонд. Загалом кількість неповнолітніх, які хочуть заробити до 18, зростає, констатують аналітики. На Харківщині ж працює 120 підлітків.

Загалом, за даними ресурсу, кожен третій працевлаштований неповнолітній працює у Києві — 1642 підлітків. На другому місці Дніпропетровщина — 1100 дітей.

«Майже все це — діти у віці 16–17 років, й лише одна дитина віком 14–15 років. У Work.ua зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення запит роботодавців на молодь виріс. Так, за їхніми даними, частка контактів, відкритих у резюме кандидатів до 18 років, зросла з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му. Цьогоріч тенденція продовжується», – зазначили аналітики.

11:29

П’ятеро людей постраждали у селі на Ізюмщині після ударів БпЛА

У Харківській облпрокуратурі встановили, що 13 серпня близько 05:00 росіяни атакували БпЛА село Вербівка в Ізюмському районі. За попередньою інформацією, по селу вдарили реактивні безпілотники. Усього було два влучання – по нежитловій будівлі та приватному будинку.

“Двоє чоловіків та дві жінки отримали вибухові поранення. Ще в однієї мешканки діагностовано гостру реакцію на стрес. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

08:43

Десять атак ворога відбили українські захисники на Харківщині за добу

Протягом минулої доби на Харківщині було десять бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися дев’ять разів у районі Стариці та Колодязного. На Куп’янському – СОУ відбили одну атаку ворога біля Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10066 дронів-камікадзе та здійснили 3089 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ“, – уточнили у ГШ.

07:29

Харків атакували вранці росіяни – що відомо

Вранці 13 серпня ворог вдарив по Харкову. “Приліт” зафіксували близько 05:36, написав мер Ігор Терехов. Міський голова також уточнив, що окупанти вдарили дроном у Основ’янському районі. Обійшлося без руйнувань та постраждалих, повідомив Терехов.

Зазначимо, тривога у Харкові лунала вночі тричі. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ, загрозу балістики та БпЛА. Ніч пройшла спокійно, інформації про “прильоти” не було. Станом на 07:10 тривога у Харкові триває. Моніторингові ТГ-канали, а також українські захисники інформують про безпілотники в області, загрози для Харкова немає.