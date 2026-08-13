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Машовець: проблема ворога в тому, що про його цілі на Харківщині всі знають

Україна 09:15   13.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Машовець: проблема ворога в тому, що про його цілі на Харківщині всі знають

Про плани росіян та цілі окупантів на Харківщині розповів військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець. 

Він зазначив: що на Південно-Слобожанському, що на Куп’янському напрямках задуми росіян усім уже цілком очевидні.

“Основні зусилля російське командування концентрує в напрямку Піщане – Куп’янськ-Вузловий, з метою “розрізати” плацдарм на дві частини (північну і південну) і в подальшому ліквідувати їх по черзі, починаючи з північної (східна частина м. Куп’янськ – “Заоскілля”). Наразі противнику за два місяці завзятих боїв у смузі наступу його 47-ї танкової дивізії вдалося силами своїх передових малих піхотних груп, діючи вздовж північного берега річки Лозуватка, закріпитися в селі Курилівка, околиці села Ківшарівка та вийти до східної околиці Куп’янська – Вузлового”, – зазначив експерт.

Крім цього, росіяни змогли просунутися у бік Петропавлівки та східної частини Куп’янська. Таким чином, констатував Машовець, ворог відновив активні штурмові дії на більшості ділянок Куп’янського плацдарму.

Аналітик також зазначив, що росіяни, ймовірно, прагнуть відрізати весь північно-східний кут Харківської області. Зробити це одразу окупантам не вдасться, що вони, вочевидь, розуміють. Тому реалізовувати задумане ЗС РФ, швидше за все, будуть поетапно, “відрізаючи” українське прикордоння частинами.

У зв’язку з цим, напевно, варто нагадати деякі «розміри», що стосуються глибини, на яку російським військам доведеться наступати для досягнення задуманого. До Великого Бурлука, вельми приблизно, від Вовчанська – понад 40 кілометрів, від Куп’янська – понад 30 кілометрів, від російських вклинень на схід і північний схід від Великого Бурлука – понад 18 кілометрів. І наскільки я розумію, наразі російське командування вирішило задіяти в ході виконання цього завдання методологію численних «прикордонних порізів», сподіваючись, що, принаймні, один такий «поріз» (а краще два чи навіть три) таки вплине нарешті на «критичний вплив» на стійкість усієї української оборони на Харківському напрямку, східніше Сіверського Дінця“, – констатував Машовець.

Основна проблема для росіян зараз полягає в тому, що всі їхні задуми та цілі вже давно не є секретом ні для ЗСУ, ні для аналітиків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про плани росіян та цілі окупантів на Харківщині розповів військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець. ".