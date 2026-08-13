Синєгубов: за добу на Харківщині загинула людина, четверо постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків та 14 населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо людей. У с. Циркуни загинула 36-річна жінка; у м. Балаклія зазнали вибухових поранень чоловіки 24 і 50 років, гостру реакцію на стрес отримали жінки 67 і 69 років“, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

дві РСЗВ;

два КАБи;

БпЛА типу “герань-2”;

три БпЛА типу «молния»;

два fpv-дрони;

37 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.