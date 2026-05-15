«ТЦК порушує закон? Нехай платять!» Як завдяки штрафу жінку виключили з обліку

Схоже, фінальна крапка в історії з десятками жінок з Харкова та всієї України, які раптом опинилися на військовому обліку й у розшуку ТЦК, з’явиться не скоро. Попри обіцянки у парламенті міністра оборони України Михайла Федорова, що жінок виключать із військового обліку до кінця квітня, усі вони досі там залишаються, хоча на календарі вже середина травня.

Міноборони не влаштовують наявні закони, тож чекають на новий

Редакція МГ «Об’єктив» отримала від Міністерства оборони України відповідь щодо цієї дивної ситуації із жінками. У профільному відомстві повідомили, що вже опрацювали 77 подібних випадків. Повторили тезу, що запустили в реєстрі «Оберіг» механізм «знеособлення», «яким технічно унеможливлено подальшу обробку, використання та передачу помилково внесених відомостей, у тому числі їх ідентифікацію іншими державними інформаційними системами» (чого по факту не сталося – докладніше про це читайте у нашому матеріалі – прим. ред.). І наголосили, що Міністерство визнає необхідність системного врегулювання цього питання.

Але використовувати для цього вже наявні закони, а саме частину 2 статті 13 закону України «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів» – не збираються. І навіть пояснили чому.

«На теперішній час ці жінки, які помилково були поставлені на облік, мають статус військовозобов’язаних, що не дозволяє застосувати приписи статті 13 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів” в частині знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами», – йдеться в офіційній відповіді.

Також у Міноборони заявили, що для виключення жінок, яких помилково поставили на військовий облік, спільно з нардепами вони опрацювали новий «законопроєкт №15116‑1, що передбачає можливість виключення жінок із військового обліку в подібних ситуаціях…Після ухвалення вищезазначених змін до законодавства, з’являться правові підстави, яких наразі немає, щодо виключення вказаної категорії жінок з військового обліку».

Не хочуть виконувати закон – нехай платять

«А на якій підставі ви мене туди поставили? На підставі сфальсифікованих даних? Ви припустилися помилки – то виправіть її! Але відповідають, що не можемо, адже ви тепер військовозобов’язані!» – обурюється абсурдністю ситуації математик Галина Цехмістро, одна з жінок, що раптом опинилися на військовому обліку та ще й перебували у розшуку.

Вона не приховує розчарування: від початку цієї історії планувала шукати правди у суді. Але наразі ані Галина, ані її адвокат не бачать, як вплинути на ситуацію, навіть якщо рішення суду зобов’яже ТЦК виключити її нарешті з військового обліку. Адже ТЦК і Міноборони можуть просто проігнорувати вирок…

Ну, нехай платять із бюджету тоді, каже Таміла Беспала, адвокатка і правозахисниця Харківської правозахисної групи. Механізмів змусити Міноборони виконати рішення суду чимало: це і заява до поліції, і звернення до виконавчої служби, і, нарешті, позов до Європейського суду із прав людини (ЄСПЛ). Для останнього треба пройти всі судові інстанції на національному рівні, зібрати всі «відписки» від омбудсмена і Міноборони, описує механізм Беспала.

А вирок ЄСПЛ – це не лише перемога справедливості, вимога виправити закон, якщо є така необхідність, а ще й грошова компенсація.

«Там нормальні компенсації йдуть, точно покриваються всі юридичні витрати. Позивачки будуть у плюсі», – каже адвокатка Таміла Беспала.

У ТЦК злякалися штрафу від виконавчої служби – і швидко виключили жінку з обліку

Адвокату Сергію Сільченко не довелося звертатися до ЄСПЛ – він став першим юристом, який виграв справу жінки, яку ТЦК безпідставно поставив на військовий облік.

«Суд першої інстанції наш позов задовільнив частково, ми його оскаржили в апеляції. Апеляційний суд його задовільнив повністю. Я отримав два виконавчих документи, один пов’язаний зі зняттям з військового обліку, інший – на відшкодування судових витрат. Виконавчі документи я відправив до департаменту судового виконання рішень управління юстиції. Там за невиконання передбачили великий штраф. У ТЦК, побачивши це, швидко зняли мою клієнтку з обліку, а гроші за судові витрати з ТЦК через казначейство стягнули за п’ять місяців після рішення. В принципі, справа закрита повністю», – розповів Сергій Сільченко.

Представники ТЦК не намагалися владнати справу до суду. А на процесі заперечували проти позову, бо вважали, що діяли правомірно, пригадує подробиці суду адвокат.

«Це був славнознвісний Шевченківський ТЦК, який списував все на приліт по військкомату у червні 2022 року, внаслідок чого були втрачені документи. Але мою клієнтку вони поставили на облік раніше», – зазначає Сергій Сільченко.

Для жінок, що так само потрапили на військовий облік, єдиний спосіб виключитися з нього, на думку адвоката, це судовий позов проти ТЦК.

«Мені здається, що пан Федоров – людина досить адекватна. Але одна історія –очільник міністерства, а інша – клерки у погонах. Поки не надійде директива головнокомандуючого, нічого не буде», – резюмує Сільченко.

Якби працівників ТЦК притягали до відповідальності, вони б виконували норми закону – адвокатка

Ідея про новий закон задля зняття з обліку в надрах Міноборони виникла тому, що не хочуть працювати й відчувають власну безкарність, категорично рубає відома харківська адвокатка Лариса Матвеєва. Вона сходу наводить ще кілька норм діючого законодавства, які є підставами для виключення жінок із військового обліку.

«Окрім вже зазначеної частини 2 статті 13 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, згідно статті 6 ЗУ «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» є чітке посилання, що обробляються персональні данні лише військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Жінки до жодної з цих категорій не відносилися. Тобто обробка їхніх даних вже була неправомірна», – каже Матвеєва.

А ще в Україні є закон про захист персональних даних. І в статті 15 цього нормативного акту чітко зазначено: якщо персональні дані зібрані з порушенням вимог, вони підлягають видаленню або знищенню, цитує адвокатка. А відомості збирали з порушенням, адже від початку жінкам надали фейкові професійні відомості.

«Я думаю, що вони (співробітники ТЦК і Міноборони – прим. ред.) не несуть відповідальності за свої неправомірні дії. І оця безкарність породжує систематичне невиконання прямих обов’язків. Якби кожен такий випадок проходив хоча б через службове розслідування, і визначали б відповідальних осіб, яких якнайменше притягали б до дисциплінарної відповідальності, а в певних випадках і до кримінальної, тоді, я думаю, вони зайшли б можливість виконати прямі норми закону. Але, на жаль, дуже мало випадків, коли ми реально бачимо, щоб працівників ТЦК притягнути хоча б до якоїсь відповідальності», – зазначила юристка Лариса Матвеєва.