Асфальтовий завод у зоні обстрілів: ремонт доріг Харківщини сповільнюється

Близько 60 тисяч квадратних метрів руйнувань ліквідували на дорогах Харківщини минулого тижня. Найбільший обсяг робіт традиційно виконують на трасі М-03 (у напрямку Києва), повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

За інформацією відомства, на трасі М-03 за тиждень відновили близько 35 тисяч квадратних метрів покриття.

“Київський напрямок і надалі залишається одним із пріоритетних. Зараз роботи зосереджені поблизу Манченків та Нестеренків, де вже розпочали фрезерування найбільш зруйнованих ділянок. Через серйозні пошкодження дорожнє покриття тут відновлюватимуть суцільними картами. На менш пошкоджених відрізках застосовують пневмоструменевий метод — це дозволяє швидко усувати локальні руйнування без повного перекриття руху”, – розповіли у Службі.

На ділянках поблизу Коротича та Люботина, де раніше вже відновили покриття суцільними картами, дорожники зараз наносять нову розмітку. Тим часом на Дергачівській розв’язці триває фрезерування старого покриття для подальшого ремонту. Загалом від початку року на трасі М-03 вже відремонтували понад 170 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття.

Активно тривають роботи й на трасі М-29. З боку Дніпра до робіт залучили додатковий асфальтоукладальник. Щодня дорожники приймають там близько 500 тонн асфальтобетонної суміші. З боку Харкова роботи також ідуть, однак останнім часом виникають перебої в роботі асфальтобетонного заводу через проблеми з електропостачанням.

“Підприємство розташоване в зоні ураження російських обстрілів, тому працювати стабільно в таких умовах вкрай складно. Це впливає на темпи виконання ремонтів, однак роботи не зупиняються”, — зазначили у Службі.

У стабільному режимі працюють і на дорозі Р-78 (у напрямку Балаклії). Основні ремонтні карти там уже завершують, а цього тижня дорожники перейшли й до ліквідації окремої ямковості, зокрема поблизу аеропорту. Крім того, на ділянці від Змієва до Балаклії розпочали фрезерування найбільш зруйнованих відрізків. Тривають роботи й у Барвінковому — на вулицях Соборній та Івана Плиса влаштовують нові шари асфальтобетонного покриття.

Безперервно працюють і на дорозі Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове, яка сьогодні має критично важливе значення для військової логістики.

“Тут дуже інтенсивний рух, особливо великовагового транспорту, тому дорога зазнає значних навантажень. Дорожники продовжують влаштовувати шари основи та стабілізувати аварійні руйнування, підбираючи конструктивні рішення саме під такі складні умови експлуатації”, — додали у Службі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у межах Харківщини довжина державних доріг становить близько 2300 кілометрів, і 50% з них, за оцінкою Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, перебувають в аварійному стані. Окрім харківської кільцевої, найпроблемнішими є дороги на Київ та Дніпро. Востаннє нормальний ремонт вони бачили у 2008-му, деякі ділянки перед Євро-2012. За нормативами, капремонт має бути кожні 16 років, а поточний — раз на шість-вісім років. На експлуатаційне утримання державних доріг Харківщини, у тому числі на аварійні ремонти, у 2026 році виділяють 804 мільйони гривень. Капітальних ремонтів не буде — фінансування не передбачено.