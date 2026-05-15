Аварій на Харківщині стало більше: у поліції назвали найнебезпечніші траси

За чотири місяці 2026-го року в регіоні зареєстрували 1014 ДТП – це на 27% більше, ніж торік, повідомив під час брифінгу начальник відділу організації діяльності груп реагування ГУНП в Харківській області Євгеній Волошин, передає ХОВА. При цьому стало менше аварій з потерпілими.

«В минулому році було зареєстровано за відповідний період часу 188 ДТП, у поточному році – 166. В ході таких ДТП, на жаль, в поточному році загинуло 23 особи, але ця кількість загиблих є значно меншою, ніж була у минулому році, і загальне зменшення становить понад 38%. Також, в ході ДТП отримали травму в поточному році 239 осіб, що менше на 1%, ніж у минулому році. Торік за такий же період часу було травмовано 242 особи», – зазначають правоохоронці.

За даними поліції, цьогоріч основна причина всіх аварій з потерпілими – перевищення безпечної швидкості.

«Серед інших причин ДТП з потерпілими слід зазначити недотримання безпечного інтервалу водіями. Суттєва кількість ДТП з загиблими в поточному році відбулась через зіткнення з іншими автомобілями – понад 46%, перекидання автомобілів – 22%, а також наїзд на пішоходів – 16%. Так само як і минулому році, найбільше кількість ДТП з потерпілими траплялася у вихідні. Також високий рівень ДТП з потерпілими спостерігається у вівторок», – каже Волошин.

Найбільше аварій з потерпілими відбувається в період з 10:00 до 19:00, а пік – з 17:00 до 19:00.

«Наразі на території Харківської області на дорогах державного значення визначено вісім місць концентрації ДТП. Чотири таких ділянки визначення на дорогах міжнародного значення – це такі автомобільні дороги, як М-03 «Київ-Харків-Довжанський», М- 18 «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта», а також М-29 «Харків-Берестин-Перещипине-Дніпро». Також чотири таких ділянки на дорогах регіонального значення – це дороги Р-46 «Харків-Охтирка», а також дорога Р-51 «Марефа-Лозова-Павлоград», – підсумували у поліції.