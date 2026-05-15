Могла заробляти на авто для ЗСУ: упіймали харківську благодійницю

Події 11:30   15.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Схему незаконного ввезення авто в Україну з-за кордону для військових ЗСУ викрили правоохоронці. Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в її організації підозрюють 27-річну харківську підприємницю, яка також очолює місцевий благодійний фонд. 

Для реалізації схеми фігурантка організовувала придбання в країнах Євросоюзу вживаних автомобілів нібито для потреб Сил оборони України. Водночас більшість транспортних засобів не були придатні для виконання бойових завдань. Йдеться, зокрема, про елітні позашляховики BMW, Volvo, Range Rover, а також малолітражні легкові автомобілі Renault, Volkswagen та інших марок. Надалі зловмисниця від імені благодійного фонду подавала до митних органів завідомо підроблені товаросупровідні документи з неправдивими відомостями для оформлення автомобілів у режимі «гуманітарної допомоги», – пишуть у СБУ.

Завдяки цьому, за версією слідства, дівчина не сплачувала обов’язкових митних платежів – акцизний збір та податок на додану вартість. Коли авто приїжджало в Україну – підозрювана продавала їх військовим ЗСУ. Проте документи складалися так, начебто захисникам передавали машини безплатно.

Волонтерка заробляла на авто для ЗСУ

У СБУ встановили: на кожному такому авто дівчина заробляла близько тисячі доларів. При цьому за весь час такої діяльності через її БФ в Україну ввезли півтисячі машин.

«Співробітники СБУ затримали організаторку схеми «на гарячому» під час продажу чергового автомобіля, ввезеного під виглядом гуманітарної допомоги. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи з доказами протиправної діяльності та автомобілі, які були незаконно ввезенні. Після завершення процесуальних дій транспортні засоби буде передано для потреб Сил оборони України», – наголосили правоохоронці.

Дівчині вже доручили підозру і готуються обрати запобіжний захід. Якщо провину фігурантки доведуть – вона може “сісти” на шість років.

