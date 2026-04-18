Полювання на авто у Слатиному: ворог б’є FPV-дронами

Події 11:22   18.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів, що за добу зафіксували два випадки удару FPV-дронами у Слатиному. 

Він уточнив: перша атака була напередодні близько 17:40, друга сталася сьогодні о 07:20. Окупанти били по машинах FPV-дронами на оптоволокні. Авто були припарковані біля будинків.

Незначних пошкоджень також зазнали паркани, господарчі споруди і будинки. Власники автомобілів у цей час перебували в будинках і, на щастя, не зазнали поранень“, – додав Задоренко.

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов заявив, що антидронові сітки не будуть панацеєю для Харкова. Місто обстрілюють «Шахедами», керованими авіабомбами та балістикою, і жодна така сітка не здатна зупинити ці види озброєння. Він наголосив, що дрони-камікадзе «Ланцет», від яких антидронові сітки можуть захистити, росіяни використовують переважно біля лінії фронту. У Харкові такі випадки поодинокі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
