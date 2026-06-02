Причина – підвищена небезпека на маршрутах: на Харківщині спізнюються потяги

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.

Враховуючи затримки, поїзди їхатимуть так:

із запізненнями на кінцеві до години на Харківщині, напрямки Чугуїв – Харків, Берестин – Харків, Люботин – Мерчик, Ізюм – Харків-Левада, Савинці – Харків. Також мова про Полтавщину, напрямки Ромодан – Гребінка, Полтава-Південна – Люботин.

із затримкою 34 хвилин зі станції Запоріжжя – Камʼянське прямує Dnipro City №7304 Камʼянське – Дніпро.

крім того, з технічних причин рушив +2 години поїзд №6241 Ланівці – Тернопіль.

«Максимально зберігаємо рух та наголошуємо пасажирів уважно слухати повідомлення. У разі оголошення евакуації з вагонів – слідувати вказівкам», – додали залізничники.