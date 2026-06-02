Причина – підвищена небезпека на маршрутах: на Харківщині спізнюються потяги
В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.
Враховуючи затримки, поїзди їхатимуть так:
- із запізненнями на кінцеві до години на Харківщині, напрямки Чугуїв – Харків, Берестин – Харків, Люботин – Мерчик, Ізюм – Харків-Левада, Савинці – Харків. Також мова про Полтавщину, напрямки Ромодан – Гребінка, Полтава-Південна – Люботин.
- із затримкою 34 хвилин зі станції Запоріжжя – Камʼянське прямує Dnipro City №7304 Камʼянське – Дніпро.
- крім того, з технічних причин рушив +2 години поїзд №6241 Ланівці – Тернопіль.
«Максимально зберігаємо рух та наголошуємо пасажирів уважно слухати повідомлення. У разі оголошення евакуації з вагонів – слідувати вказівкам», – додали залізничники.
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- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", потяги, пригородные электрички, харківщина, электрички;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 09:25;