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Причина – підвищена небезпека на маршрутах: на Харківщині спізнюються потяги

Транспорт 09:25   02.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Причина – підвищена небезпека на маршрутах: на Харківщині спізнюються потяги

В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.

Враховуючи затримки, поїзди їхатимуть так:

  • із запізненнями на кінцеві до години на Харківщині, напрямки Чугуїв – Харків, Берестин – Харків, Люботин – Мерчик, Ізюм – Харків-Левада, Савинці – Харків. Також мова про Полтавщину, напрямки Ромодан – Гребінка, Полтава-Південна – Люботин.
  • із затримкою 34 хвилин зі станції Запоріжжя – Камʼянське прямує Dnipro City №7304 Камʼянське – Дніпро.
  • крім того, з технічних причин рушив +2 години поїзд №6241 Ланівці – Тернопіль.

«Максимально зберігаємо рух та наголошуємо пасажирів уважно слухати повідомлення. У разі оголошення евакуації з вагонів – слідувати вказівкам», – додали залізничники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» повідомили, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.".