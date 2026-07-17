Наслідки удару ракетою «Бандероль» по Харкову показала прокуратура

Росіяни застосували ракету типу S8000 “Бандероль”, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

17 липня близько 19:30 росіяни завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова.

Внаслідок атаки загинув 28-річний чоловік, який у момент удару перебував в автомобілі. Його 22-річна дружина поранена, а 2-річний син отримав гостру реакцію на стрес. Також постраждали ще шестеро людей, серед них — 7-річний хлопчик.

Поранення отримали чоловіки 21, 24, 37, 40 та 46 років, уточнила Нацполіція.

У потерпілих діагностували вибухові поранення різного ступеня тяжкості та гострі реакції на стрес. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу, частину з них госпіталізовано.

Пошкоджені нежитлова будівля, готель-ресторан, зупинка громадського транспорту, трамвайна контактна мережу.