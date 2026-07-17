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Атака по Харкову, є загиблий, постраждали діти (оновлюється)

Події 20:29   17.07.2026
Оксана Якушко
Атака по Харкову, є загиблий, постраждали діти (оновлюється)

Росіяни завдали удару по Харкову о 19:29, атакували Шевченківський район. 

Доповнено о 20.29. До 9 років зросла кількість постраждалих у Шевченківському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 20:01. Один чоловік загинув внаслідок ворожого «прильоту» в Шевченківському районі Харкова, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Також постраждали 7-річний та 2-річний хлопчики. І 24-річний та 50-річний чоловіки”, – розповів очільник ХОВА.

Вибух у Харкові пролунав о 19:29 – саме тоді його почули городяни.

За хвилину мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по Шевченківському району міста.

Згодом Терехов повідомив, що на місці прильоту є постраждалі, серед них – діти.

“Наразі – за попередньою інформацією, близько десяти поранених, серед них щонайменше третина діти. Пошкоджено житлові будинки”, – заявив Терехов.

За хвилину мер уточнив, що потерпілих 8, серед них двоє дітей. І є один загиблий.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 20:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали удару по Харкову, атакували Шевченківський район. ".