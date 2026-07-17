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Низку електричок «Харків – Дергачі» скасували до понеділка: причини

Суспільство 12:20   17.07.2026
Вікторія Яковенко
Низку електричок «Харків – Дергачі» скасували до понеділка: причини Фото: Олександр Гололобов

На Харківщині у звʼязку з впливом бойових дій, пошкодженням інфраструктури та через технічні причини скасували понад 10 приміських та технічних поїздів, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Такі обмеження діятимуть з 17 по 20 липня, уточнив він. Йдеться про такі поїзди:

  • Nº 7652(тех.) Харків-Пас (05:01) — Дергачі (05:21);
  • Nº 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас (06:07);
  • Nº 7648(тех.) Харків-Пас (06:23) – Дергачі (06:43);
  • Nº 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);
  • Nº 6004 Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);
  • Nº 6005 Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);
  • Nº 6006 Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);
  • Nº 6007 Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);
  • Nº 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);
  • Nº 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);
  • Nº 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33):
  • Nº 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).

Нагадаємо, вранці в АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині затримуються деякі електрички. Так на півтори години затримувалися такі рейси: №6683 Мерефа – Берестин, №6682 Власівка – Харків-Пасажирський, №6684 Берестин – Харків-Пасажирський.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 12:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині у звʼязку з впливом бойових дій, пошкодженням інфраструктури та через технічні причини скасували понад 10 приміських та технічних поїздів".