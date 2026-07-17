Низку електричок «Харків – Дергачі» скасували до понеділка: причини

На Харківщині у звʼязку з впливом бойових дій, пошкодженням інфраструктури та через технічні причини скасували понад 10 приміських та технічних поїздів, повідомив начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Такі обмеження діятимуть з 17 по 20 липня, уточнив він. Йдеться про такі поїзди:

Nº 7652(тех.) Харків-Пас (05:01) — Дергачі (05:21);

Nº 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас (06:07);

Nº 7648(тех.) Харків-Пас (06:23) – Дергачі (06:43);

Nº 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);

Nº 6004 Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);

Nº 6005 Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);

Nº 6006 Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);

Nº 6007 Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);

Nº 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);

Nº 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);

Nº 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33):

Nº 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).

Нагадаємо, вранці в АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині затримуються деякі електрички. Так на півтори години затримувалися такі рейси: №6683 Мерефа – Берестин, №6682 Власівка – Харків-Пасажирський, №6684 Берестин – Харків-Пасажирський.