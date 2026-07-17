Від ранку РФ атакує БпЛА об’єкт Нафтогазу на Харківщині: роботу призупинили

Армія РФ від ранку 17 липня проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.

«У результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав», – пишуть у НАК «Нафтогаз України».

Наразі визначити ступінь і масштаб руйнувань неможливо. Загроза повторних ударів зберігається, додають у компанії.

Там уточнили, що це вже 250-та атака на підприємства Нафтогазу від початку цього року.

Нагадаємо, минулої доби під ударом опинилися Харків та 23 населених пунктів області. Внаслідок атак є загиблий, а також 14 постраждалих, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов у традиційному ранковому зведенні. За добу окупанти випустили на регіон ракету, три БпЛА типу “Герань-2”, 15 БпЛА типу “Молния”, дев’ять FPV-дронів, тип ще 27 безпілотників встановлюють. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах області.