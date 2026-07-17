Live

С утра РФ атакует БпЛА объект Нафтогаза на Харьковщине: работу приостановили

Происшествия 12:03   17.07.2026
Виктория Яковенко
С утра РФ атакует БпЛА объект Нафтогаза на Харьковщине: работу приостановили

Армия РФ с утра 17 июля проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы Нафтогаз на Харьковщине.

«В результате обстрела работа предприятия остановлена. Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал», – пишут в НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется, добавляют в компании.

Там уточнили, что это уже 250-я атака на предприятия Нафтогаза с начала этого года.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом оказались Харьков и 23 населенных пункта области. В результате атак погибший, а также 14 пострадавших, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки оккупанты выпустили на регион ракету, три БпЛА типа «Герань-2», 15 БпЛА типа «Молния», девять FPV-дронов, тип еще 27 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждены гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.

Читайте также: Под завалами после обстрела в Высоком нашли фрагменты тела – подробности ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 17 июля: фронт, удары БпЛА по городу
Новости Харькова — главное 17 июля: фронт, удары БпЛА по городу
17.07.2026, 13:13
Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом
Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом
17.07.2026, 10:25
БпЛА «Шахед» упал на берегу реки в Харькове, есть раненый — Терехов
БпЛА «Шахед» упал на берегу реки в Харькове, есть раненый — Терехов
16.07.2026, 19:54
Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции
Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции
16.07.2026, 15:35
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба
17.07.2026, 08:10
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
17.07.2026, 13:29

Новости по теме:

17.07.2026
Ряд электричек «Харьков – Дергачи» отменили до понедельника: причины
17.07.2026
Харьковчанка могла передавать мошенникам банковские данные клиентов
17.07.2026
Синегубов сообщил о пострадавших в результате вражеских обстрелов области
17.07.2026
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба
17.07.2026
Три пригородных поезда опаздывают на Харьковщине на полтора часа – детали


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «С утра РФ атакует БпЛА объект Нафтогаза на Харьковщине: работу приостановили», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ с утра 17 июля проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы Нафтогаз на Харьковщине.".