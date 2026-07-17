С утра РФ атакует БпЛА объект Нафтогаза на Харьковщине: работу приостановили

Армия РФ с утра 17 июля проводит массированную атаку дронами на один из объектов газодобычи Группы Нафтогаз на Харьковщине.

«В результате обстрела работа предприятия остановлена. Сотрудники находятся в укрытиях. Благодаря принятым мерам безопасности никто из персонала не пострадал», – пишут в НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас определить степень и масштаб разрушений невозможно. Угроза повторных ударов сохраняется, добавляют в компании.

Там уточнили, что это уже 250-я атака на предприятия Нафтогаза с начала этого года.

Напомним, за прошедшие сутки под ударом оказались Харьков и 23 населенных пункта области. В результате атак погибший, а также 14 пострадавших, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки оккупанты выпустили на регион ракету, три БпЛА типа «Герань-2», 15 БпЛА типа «Молния», девять FPV-дронов, тип еще 27 беспилотников устанавливают. В результате обстрелов повреждены гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах области.