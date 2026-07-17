Правда ли Терехову предлагали работу в правительстве? Ответ мэра Харькова 📹

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о предложении работы в правительстве. Только отметил, что остается мэром Харькова.

«Я не хочу комментировать этот вопрос. Я остался в Харькове, я остаюсь мэром Харькова и работаю на Харьков и Украину», — кратко ответил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов оказался среди кандидатов на пост премьер-министра Украины. Правда, по данным источников. Новость о перезапуске Кабмина в воскресенье для многих стала неожиданностью. Все началось с сообщения Владимира Зеленского, в котором он поблагодарил за работу нынешнего премьера Юлию Свириденко и анонсировал кадровые изменения в правительстве. После президент опубликовал фото встреч с рядом деятелей, среди которых председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава Минобороны Михаил Федоров и Игорь Терехов. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что именно эти кандидатуры рассматривают на должность нового премьера и вскоре добавил, что главным претендентом является глава правления Нафтогаза. Терехов публично не комментировал, имел ли он какие-либо предложения по работе в правительстве. Мэр лишь поблагодарил Зеленского в Telegram за продуктивный разговор.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз». Также ВР утвердила новый состав Кабмина.