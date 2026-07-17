Live

Правда ли Терехову предлагали работу в правительстве? Ответ мэра Харькова 📹

Записано 12:50   17.07.2026
Виктория Яковенко
Правда ли Терехову предлагали работу в правительстве? Ответ мэра Харькова 📹

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о предложении работы в правительстве. Только отметил, что остается мэром Харькова.

«Я не хочу комментировать этот вопрос. Я остался в Харькове, я остаюсь мэром Харькова и работаю на Харьков и Украину», — кратко ответил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов оказался среди кандидатов на пост премьер-министра Украины. Правда, по данным источников. Новость о перезапуске Кабмина в воскресенье для многих стала неожиданностью. Все началось с сообщения Владимира Зеленского, в котором он поблагодарил за работу нынешнего премьера Юлию Свириденко и анонсировал кадровые изменения в правительстве. После президент опубликовал фото встреч с рядом деятелей, среди которых председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава Минобороны Михаил Федоров и Игорь Терехов. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что именно эти кандидатуры рассматривают на должность нового премьера и вскоре добавил, что главным претендентом является глава правления Нафтогаза. Терехов публично не комментировал, имел ли он какие-либо предложения по работе в правительстве. Мэр лишь поблагодарил Зеленского в Telegram за продуктивный разговор.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз». Также ВР утвердила новый состав Кабмина.

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова — главное 17 июля: фронт, удары БпЛА по городу
Новости Харькова — главное 17 июля: фронт, удары БпЛА по городу
17.07.2026, 13:13
Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом
Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом
17.07.2026, 10:25
БпЛА «Шахед» упал на берегу реки в Харькове, есть раненый — Терехов
БпЛА «Шахед» упал на берегу реки в Харькове, есть раненый — Терехов
16.07.2026, 19:54
Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции
Застрелился экс-замначальника ГУНП Харьковщины, пишут в сети: данные полиции
16.07.2026, 15:35
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба
17.07.2026, 08:10
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
17.07.2026, 13:29

Новости по теме:

17.07.2026
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец
17.07.2026
По Харькову ударил вражеский БпЛА
17.07.2026
Терехов рассказал о тактике врага и обратился к харьковчанам
16.07.2026
Протест из-за отставки Федорова, малыша ударило током — итоги 16 июля
16.07.2026
Комфортные +26: прогноз погоды по Харькову и области на 17 июля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Правда ли Терехову предлагали работу в правительстве? Ответ мэра Харькова 📹», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о предложении работы в правительстве. Только отметил, что остается мэром Харькова.".