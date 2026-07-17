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Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба

Украина 08:10   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 22 боя. Большинство – на севере региона. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 19 раз около Старицы, Избицкого, Кутьковки, Хатнего, Казачьей Лопани, Гоптовки, Радьковки, Вильчи и Березников

На Купянском – ВСУ отбили три штурма оккупантов в районе Купянска-Узлового и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9920 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 22 боя. Большинство – на севере региона. ".