Количество боев на севере от Харькова растет – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 22 боя. Большинство – на севере региона.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 19 раз около Старицы, Избицкого, Кутьковки, Хатнего, Казачьей Лопани, Гоптовки, Радьковки, Вильчи и Березников

На Купянском – ВСУ отбили три штурма оккупантов в районе Купянска-Узлового и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9920 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага: