Без глав МИД и Минобороны: ВР утвердила новый состав правительства, список

Кадровые изменения в правительстве – сегодня Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны.

По данным нардепа Ярослава Железняка, «за» новый состав правительства проголосовали 264 парламентария.

В частности, нардепы проголосовали за назначение:

Дениса Шмыгаля — на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;

Татьяны Бережной — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Украины;

Всеволода Ченцова – на должность вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Виталия Безгина — на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Матвея Бедного – на должность министра молодежи и спорта Украины;

Андрея Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;

Ивана Выговского — на должность министра внутренних дел Украины;

Тараса Высоцкого — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Николая Калашника — на должность министра по восстановлению, инфраструктуры и транспорты Украины;

Виталия Кима — на должность министра по делам ветеранов Украины;

Александра Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;

Сергея Марченко — на должность министра финансов Украины;

Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;

Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

Оксаны Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз». «За» проголосовали 289 парламентариев.