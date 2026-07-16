Без глав МИД и Минобороны: ВР утвердила новый состав правительства, список
Кадровые изменения в правительстве – сегодня Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны.
По данным нардепа Ярослава Железняка, «за» новый состав правительства проголосовали 264 парламентария.
В частности, нардепы проголосовали за назначение:
- Дениса Шмыгаля — на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
- Татьяны Бережной — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Украины;
- Всеволода Ченцова – на должность вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Безгина — на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Бедного – на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;
- Ивана Выговского — на должность министра внутренних дел Украины;
- Тараса Высоцкого — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Калашника — на должность министра по восстановлению, инфраструктуры и транспорты Украины;
- Виталия Кима — на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко — на должность министра финансов Украины;
- Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
- Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксаны Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.
Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз». «За» проголосовали 289 парламентариев.