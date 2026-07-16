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Без глав МИД и Минобороны: ВР утвердила новый состав правительства, список

Политика 16:43   16.07.2026
Виктория Яковенко
Без глав МИД и Минобороны: ВР утвердила новый состав правительства, список Фото: Ярослав Железняк

Кадровые изменения в правительстве – сегодня Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны.

По данным нардепа Ярослава Железняка, «за» новый состав правительства проголосовали 264 парламентария.

В частности, нардепы проголосовали за назначение:

  • Дениса Шмыгаля — на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
  • Татьяны Бережной — на должность вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике — министра культуры Украины;
  • Всеволода Ченцова – на должность вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Виталия Безгина — на должность министра по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Матвея Бедного – на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Андрея Бутенко — на должность министра образования и науки Украины;
  • Ивана Выговского — на должность министра внутренних дел Украины;
  • Тараса Высоцкого — на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Николая Калашника — на должность министра по восстановлению, инфраструктуры и транспорты Украины;
  • Виталия Кима — на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Александра Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Марченко — на должность министра финансов Украины;
  • Дениса Маслова – на должность министра юстиции Украины;
  • Дениса Улютина – на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Оксаны Ферчук – на должность министра цифровой трансформации Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз». «За» проголосовали 289 парламентариев.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадровые изменения в правительстве – сегодня Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Не назначили только глав МИД и Минобороны.".