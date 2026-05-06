«Откат назад». Реакция на новый Гражданский кодекс, в Харькове собирают митинг

Оригинально 13:30   06.05.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Откат назад». Реакция на новый Гражданский кодекс, в Харькове собирают митинг Фото: ОО «ХЖО «Сфера»

28 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса № 15150. Почему им недовольны и даже планируют протестовать в Харькове?

«О равенстве сейчас говорить достаточно сложно, особенно сейчас. Думаю, вы в курсе всех этих моментов, связанных с новым проектом Гражданского кодекса, где очень серьезный откат назад происходит. Там, во-первых, водятся такие понятия, как, например, «доброзвичайність». То есть, что это такое, никто вообще не понимает. Идея заключается в том, что если, например, мужчина может, я не знаю, бить женщину, но делает это не просто так, а из «доброзвичайності», то это, в принципе, допустимо. Там есть моменты, связанные с тем, что если у женщины, которая остается с детьми, достаточный доход, то мужчина может не платить алименты. Ну, я не говорю об однополых партнерствах, они там запрещены. Ну, и есть еще много разных моментов», — рассказала МГ «Объектив» Татьяна Чернецкая, вице-глава ОО «Центр гендерной культуры».

Она отметила, что уже подготовили обращение к главе ВР Руслану Стефанчуку.

«Там более 80 организаций подписали, это по всей Украине. И я думаю, что начнутся скоро снова какие-то выступления, будут митинги. Это тема, которая очень актуальна, потому что это такой откат. И это реальный барьер на пути в ЕС. Потому что нас туда не примут. С одной стороны, президент постоянно говорит о том, что нас должны принять в ЕС в 2027 году. А с другой стороны, принимаются такие абсолютно патриархальные законы. Ну, пока не приняли, будем надеяться, что не примут. Но тенденция очень плохая», — считает Чернецкая.

Протестовать в городе против нового Гражданского кодекса планируют сегодня, 6 мая. Митинг анонсировала ОО «Харьковское женское объединение «Сфера».

«Мы призываем власти не принимать новый Гражданский кодекс в его нынешней редакции, поскольку он противоречит европейским стандартам. Кроме того, новый Гражданский кодекс ограничивает права женщин, детей и ЛГБТК+ людей и создает риски ограничения свободы слова. Он также ослабляет защиту собственности, несет риски легализации незаконной приватизации и открывает путь к разграблению земли и природоохранных территорий», — говорится в сообщении.

Собираться планируют вечером возле станции метро «Университет».

