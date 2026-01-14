Live

В Украине — новый министр обороны: Рада таки проголосовала за Федорова

Общество 13:16   14.01.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 14 января, Верховная Рада назначила на должность министра обороны Михаила Федорова.

«За» проголосовали 277 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он уточнил, что это уже четвёртый министр обороны за время полномасштабной войны.

Фото: Ярослав Железняк

Во время выступления в Раде Михаил Федоров заявил, что планирует провести комплексный аудит системы ТЦК.

«Мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Все должно базироваться на данных – это мой приоритет. Мы будем измерять эффективность всего», – сказал Федоров.

Напомним, накануне, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины. «За» проголосовали 270 депутатов.

Однако вчера нардепы провалили голосование за его назначение на должность министра обороны.

Автор: Виктория Яковенко
