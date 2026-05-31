Сегодня 31 мая 2026: какой праздник и день в истории

31 мая – Троица. В Украине отмечают День Киева и День химика. В этот день 1223 года произошло первое сражение руских князей с монголами на реке Калка, завершившееся разгромом руского войска. В 1859-м в Лондоне запустили часы на башне, которая сейчас известна как Биг-Бен. В 1870-м запатентовали асфальт, а в 1894-м – кукурузные хлопья. В 1910-м основали Южно-Африканский Союз. В 1970-м произошло Великое Перуанское землетрясение. В 1946-м создали конструкторское бюро Антонова. В 1992-м харьковский «Металлист» сыграл в первом в истории розыгрыше Кубка Украины по футболу. В 2024-м Украина получила официальное разрешение бить американским оружием по территории РФ.

Праздники и памятные даты 31 мая

Сегодня – Троица.

В последнее воскресенье мая в Украине отмечают День Киева и День химика.

В мире – Всемирный день без табака и Всемирный день борьбы с социальным неравенством.

Также сегодня: Всемирный день блондинок, День рождения велосипедного спорта, День веб-дизайнера, Всемирный день попугаев.

31 мая в истории

31 мая 1223 года руско-половецкое войско потерпело сокрушительное поражение от монголов под командованием Субедея и Джебе. Подробнее.

31 мая 1859 года в Лондоне запустили часы на башне Вестминстерского дворца, которая сейчас называется Елизаветинской, однако в мире известна как Биг-Бен. Подробнее.

31 мая 1870 года запатентовали асфальт. Патент получил профессор Эдвард Десемдт из компании «American Asphalt». Подробнее.

31 мая 1894 года американский врач Джон Харви Келлог запатентовал кукурузные хлопья. Подробнее.

31 мая 1910 года вступил в силу Акт о Южной Африке. Им парламент и король Великобритании основали на колонизированных территориях Африки Южно-Африканский Союз. Подробнее.

31 мая 1946 года создали самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова. Подробнее.

31 мая 1970 года произошло Великое Перуанское землетрясение. Подробнее.

31 мая 1988 года Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем ​​без табака.

31 мая 1992 года состоялся первый в истории Украины розыгрыш Кубка страны по футболу. В Киеве встретились одесский «Черноморец» и харьковский «Металлист». Выиграли одесситы – 1:0, забив гол в дополнительное время.

31 мая 2024 года Украина получила официальное разрешение бить оружием американского производства по территории РФ. Подробнее.

Церковный праздник 31 мая

31 мая — День святой Троицы (Пятидесятница). Троица символизирует триединство Бога: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Праздник посвящен событиям из Евангелия — схождению Святого Духа на апостолов, который наделил их особой силой, и они могли проповедовать Евангелие во всем мире и доносить весть об Иисусе как Спасителе всего человечества.

Народные приметы

Если на Троицу идет дождь, год будет урожайным.

Синие облака 31 мая предвещают сильный ветер.

Если кукушка долго поет, то придут теплые и ясные дни.

Если рябина поздно зацвела, то осень будет поздней.

Если листья на дубах не полностью распустились – это к плохому урожаю ранних зерновых.

Что нельзя делать 31 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя распивать крепкий алкоголь.

Нельзя купаться в открытых водоемах.