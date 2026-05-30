Конфликт между соседями завершился поножовщиной: инцидент на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта ударил соседа ножом.

«Предварительно установлено, что между 36 и 55-летними соседями возник словесный конфликт. Во время ссоры хозяин домовладения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту удар ножом в брюшную полость», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло 28 мая в селе Староверовка.

Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители задержали 36-летнего фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

