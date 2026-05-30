Конфликт между соседями завершился поножовщиной: инцидент на Харьковщине

Происшествия 17:51   30.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, во время конфликта ударил соседа ножом.

«Предварительно установлено, что между 36 и 55-летними соседями возник словесный конфликт. Во время ссоры хозяин домовладения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту удар ножом в брюшную полость», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Событие произошло 28 мая в селе Староверовка.

Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители задержали 36-летнего фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в городе Чугуев 28 мая правоохранители задержали вооруженного мужчину, который ограбил пожилую женщину, а затем с ножом напал на оперативников — трое из них получили телесные повреждения. Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие — нападающему также понадобилась медицинская помощь.

