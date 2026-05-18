Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире
16 мая в поселке Лимановка Лозовского района Харьковской области в своей квартире скончался 56-летний мужчина, сообщает Нацполиция.
15 мая умерший вместе с сожительницей и ее 35-летним сыном распивали водку. Мужчины поссорились, тогда младший участник конфликта ножом несколько раз ударил оппонента. 56-летний мужчина скончался на месте из-за острой кровопотери.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия во время осмотра тела умершего обнаружила колото-резаные раны.
Полицейские задержали злоумышленника, поместили в СИЗО и сообщили ему о подозрении в убийстве. За это преступление подозреваемый может сесть на срок до 15 лет.
Читайте также: Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: зарезал, конфликт, ніж, Нацполиция, нож, ссора;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 18:44;