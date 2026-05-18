Семейная трагедия: мужчину зарезали в собственной квартире

Происшествия 18:44   18.05.2026
Оксана Якушко
16 мая в поселке Лимановка Лозовского района Харьковской области в своей квартире скончался 56-летний мужчина, сообщает Нацполиция.

15 мая умерший вместе с сожительницей и ее 35-летним сыном распивали водку. Мужчины поссорились, тогда младший участник конфликта ножом несколько раз ударил оппонента. 56-летний мужчина скончался на месте из-за острой кровопотери.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия во время осмотра тела умершего обнаружила колото-резаные раны.

Полицейские задержали злоумышленника, поместили в СИЗО и сообщили ему о подозрении в убийстве. За это преступление подозреваемый может сесть на срок до 15 лет.

