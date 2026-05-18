«Люди откровенно прячутся»: 12-летнего мальчика на днях вывезли из Купянска

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о темпах эвакуации на Харьковщине. За прошлые сутки, по его данным, вывезли 52 жителя опасных территорий.

Он акцентировал: до сих пор случаются и вопиющие случаи. Так на днях в Купянске нашли 12-летнего мальчика. Хотя, подчеркнул Синегубов, детей там уже давно не должно быть.

«Люди просто, скажем так, откровенно прячутся. Но после того, как уже понимают, что вопрос жизни должен быть на первом месте, конечно, соглашаются на эвакуацию и сообщают о себе. Конечно, работают все наши службы, чтобы выявлять и предупреждать такие факты. Однако когда идет сигнал об эвакуации, мы делаем все возможное для того, чтобы создать безопасный путь и людей доставить на относительно, скажем так, безопасную территорию.

По городу Купянску еще там проживают, по нашей информации, 377 человек», – отметил Синегубов.