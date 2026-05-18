«Люди откровенно прячутся»: 12-летнего мальчика на днях вывезли из Купянска
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о темпах эвакуации на Харьковщине. За прошлые сутки, по его данным, вывезли 52 жителя опасных территорий.
Он акцентировал: до сих пор случаются и вопиющие случаи. Так на днях в Купянске нашли 12-летнего мальчика. Хотя, подчеркнул Синегубов, детей там уже давно не должно быть.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Люди просто, скажем так, откровенно прячутся. Но после того, как уже понимают, что вопрос жизни должен быть на первом месте, конечно, соглашаются на эвакуацию и сообщают о себе. Конечно, работают все наши службы, чтобы выявлять и предупреждать такие факты. Однако когда идет сигнал об эвакуации, мы делаем все возможное для того, чтобы создать безопасный путь и людей доставить на относительно, скажем так, безопасную территорию.
По городу Купянску еще там проживают, по нашей информации, 377 человек», – отметил Синегубов.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 11:44;