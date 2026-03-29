Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие

Происшествия 08:40   29.03.2026
В результате обстрелов девяти населенных пунктов Харьковской области пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Лютовка Золочевской громады пострадал 62-летний мужчина; в с. Мирное Шевченковской громады получила ранения 89-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадали мужчины 32, 42 и 67 лет; в с. Ивановка Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • восемь КАБов;
  • четыре БпЛА типа «Герань-2»;
  • два fpv-дрона;
  • 20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском, Богодуховском и Берестинском районе, добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
