Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие

В результате обстрелов девяти населенных пунктов Харьковской области пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Лютовка Золочевской громады пострадал 62-летний мужчина; в с. Мирное Шевченковской громады получила ранения 89-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадали мужчины 32, 42 и 67 лет; в с. Ивановка Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

восемь КАБов;

четыре БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона;

20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском, Богодуховском и Берестинском районе, добавил начальник ХОВА.