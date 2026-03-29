Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие
В результате обстрелов девяти населенных пунктов Харьковской области пострадали шесть человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Лютовка Золочевской громады пострадал 62-летний мужчина; в с. Мирное Шевченковской громады получила ранения 89-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадали мужчины 32, 42 и 67 лет; в с. Ивановка Барвенковской громады подверглась острой реакции на стресс 56-летняя женщина. Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 24 марта получил травмы в результате обстрела в пос. Купянск-Узловой Купянской громады», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- восемь КАБов;
- четыре БпЛА типа «Герань-2»;
- два fpv-дрона;
- 20 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Изюмском, Купянском, Богодуховском и Берестинском районе, добавил начальник ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, начальник ХОВА, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синегубов рассказал о последствиях ударов по региону: есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 08:40;