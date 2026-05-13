Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко

Общество 09:21   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Центральном парке рассказали: в саду Шевченко начали высаживать клумбу «Слава Украине» и цветники на центральной аллее. 

«Орнаменты, разработанные для них, гармонично продолжают узоры вокруг памятника Тарасу Шевченко», – отметили в сообщении.

Всего озеленители КП «Центральный парк» на указанных локациях планируют высадить более 100 тысяч цветов.

Напомним, возле памятника Тарасу Шевченко в Харькове приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент. В частности, мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями. Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником.

