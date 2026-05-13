Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко
В Центральном парке рассказали: в саду Шевченко начали высаживать клумбу «Слава Украине» и цветники на центральной аллее.
«Орнаменты, разработанные для них, гармонично продолжают узоры вокруг памятника Тарасу Шевченко», – отметили в сообщении.
Всего озеленители КП «Центральный парк» на указанных локациях планируют высадить более 100 тысяч цветов.
Напомним, возле памятника Тарасу Шевченко в Харькове приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент. В частности, мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями. Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником.
Читайте также: Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Больше 100 тысяч цветов высадят в саду Шевченко», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 09:21;