Сакуры, магнолии и тюльпаны: что цветет в ботсаду Харькова прямо сейчас 📹

Общество 17:33   16.04.2026
Елена Нагорная
В ботсаду Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина стартовал сезон цветения сакур, магнолий и тюльпанов. Увидеть некоторые виды стоит поспешить — красота магнолий зависит от погоды и может длиться от нескольких дней до двух недель. В коллекции сада — более 60 видов и сортов магнолий, сакуры и более 350 сортов тюльпанов, в том числе выведенных харьковскими селекционерами.

Магнолии, сакуры и тюльпаны. Самые популярные весенние цветы в Харькове можно увидеть в одном месте.

«Нужно бросать все и идти на экскурсию в ботанический сад», — призывает замдиректора ботанического сада ХНУ имени В. Н. Каразина Александр Алехин.

Здесь, в ботсаду, уже отцвели первые первоцветы. Но весна в самом разгаре, и многое еще впереди. Именно сейчас начинают покрываться розовыми облачками сакуры.

«Наши сакуры, которые мы вырастили из семян и довели до такого состояния. Вот эта сакура — это вишня сахалинская. Она цветет почти первой. Очень обильно», — рассказывает Алехин.

Группа из трех сакур — не единственная в ботсаду. Всего на территории их около двух десятков, и некоторые еще в бутонах. Можно ли называть сакурой обычную украинскую вишню?

«Если вам хочется, называйте! Сакура есть сакура, это же из Японии к нам пришло. Эта дает плоды, но они мелкие, очень мелкие плоды. Когда говорят сакура, могут иметь в виду порядка 16 видов. И масса сортов сейчас получена из этих видов», — объясняет Алехин.

Чтобы увидеть магнолии, следует поторопиться. Пока распустились первые бутоны ранних сортов, но прогнозировать, как долго продержится красота, в ботсаду не берутся.

«Это зависит от погодных условий. Если завтра будет жара, если завтра будет сильный ветер, то они за два-три дня отойдут. А если будет такая умеренно прохладная безветренная погода, то они могут цвести около двух недель», — отмечает замдиректора.

И это касается не только магнолий, но и сакур, и многих других растений. Так что пока погода благоприятствует и является нормальной для этого времени года.

«Мы очень любим весну. Мы рады тому, что она пришла. Потому что сейчас совсем другая зелень, листья другого цвета, чем летом или осенью. Да и вообще, любовь приходит весной чаще, чем в другие времена года», — делится Алехин.

Коллекция магнолий харьковского ботсада уступает столичной, но все же впечатляет. В ней — более 60 видов и сортов. Среди них Athene, Red Lucky, Черный тюльпан и Joli Pompon. Магнолии украшают городские парки, и многие высаживают их на приусадебных участках, хотя растение это экзотическое и родом из Восточной Азии и Америки.

«Первые растения попали, может, где-то 150 лет назад. 60-70 лет назад были одиночные растения, видовые магнолии в ботанических садах. А вот то, что сейчас волна хлынула разных видов и сортов коммерческих, это буквально максимум 20 лет прошло», — рассказывает Алехин.

Тюльпанов в коллекции ботсада — более 350 сортов. Есть и выведенные селекционерами харьковского ботсада. Со временем их внесут в Государственный реестр сортов Украины.

«Это гибрид под названием Василий Каразин и гибрид Стиль. Сорт Василий Каразин почти первый зацветает в нашей коллекции», — рассказывает Алехин.

Для любителей тюльпанов в этом году подготовили новую локацию. На ней ысадили более 40 сортов, которых раньше в коллекции ботсада не было. С конца лета здесь будут цвести хризантемы, а весной — снова тюльпаны. Массовое цветение прогнозируют на конец апреля-начало мая. Дискуссионный вопрос — выкапывать ли в конце весны луковицы тюльпанов, чтобы осенью снова их закопать.

«Их нужно выкапывать, держать в сухих условиях, в теплых условиях, чтобы не гнили сами луковицы, — объясняет Алехин. — А если их не выкапывать ежегодно, то у нас бывает летом очень мощные ливни, земля влажная, холодная. Тогда начинаются более мелкие цветы на тюльпанах, или вообще цветение перестает быть».

После тюльпанов начнут цвести рододендроны, затем пионы, потом розы и однолетники. Сезон цветения в ботсаду не прекращается. Даже когда на улице лежит снег, работает оранжерея.

«Сад открыт в среду, в пятницу, в субботу и воскресенье. Пожалуйста, четыре дня в неделю заходите, смотрите», — приглашает посетителей Алехин.

Читайте также: Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 17:33;

