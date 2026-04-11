Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай

Общество 10:31   11.04.2026
Елена Нагорная
Заморозки в начале апреля несколько сдержали рост и развитие озимых культур на Харьковщине, однако преимущественно агрометеорологические условия в течение первой декады месяца были удовлетворительными.

Как сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии, увлажнение почвы на преобладающей части области было достаточным, на северо-западе и юго-западе — оптимальным.

У озимой пшеницы продолжалось кущение. На юге и северо-востоке области прорастали яровой ячмень и горох, а на юго-западе и в центре даже зацвели абрикосы. Хозяйства области подкармливали озимую пшеницу, проводили культивацию, вносили удобрения, продолжали сеять яровые зерновые и зернобобовые культуры.

Фото с полей показал глава Лозовской громады Сергей Зеленский. По его словам, у них активно работают люди и техника. Уже успели засеять более полутора тысяч гектаров бобовых, 567 гектаров — яровой пшеницы, 569 гектаров — ячменя, 228 гектаров — овса и почти 462 гектара — льна. Всего сельхозпроизводители планируют засеять яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами более 8,5 тысячи гектаров.

«Этот сезон является чрезвычайно сложным, — подчеркнул Зеленский. — Мы все понимаем, в каких условиях приходится работать: ситуация с безопасностью, нехватка специалистов, нестабильность на рынке горюче-смазочных материалов и постоянные логистические вызовы. Однако техника выходит в поле».

Читайте также: Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля

Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ
11.04.2026, 08:49
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
11.04.2026, 06:00
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
11.04.2026, 09:54
Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
11.04.2026, 10:31

Новости по теме:

13.02.2026
Распахали древнее поселение: у агрария забирают землю на Харьковщине
11.11.2025
Метеорологи дали оценку погоде в Харьковской области в начале ноября
02.11.2025
Посев озимых на Харьковщине идет с отставанием от графика — причина (видео)
02.11.2025
Тройка-кормилица: уродили ли кукуруза, подсолнечник и пшеница на Харьковщине
01.09.2025
Кукуруза и подсолнечник на Харьковщине созрели раньше сроков: почему это плохо


