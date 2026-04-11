Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
Заморозки в начале апреля несколько сдержали рост и развитие озимых культур на Харьковщине, однако преимущественно агрометеорологические условия в течение первой декады месяца были удовлетворительными.
Как сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии, увлажнение почвы на преобладающей части области было достаточным, на северо-западе и юго-западе — оптимальным.
У озимой пшеницы продолжалось кущение. На юге и северо-востоке области прорастали яровой ячмень и горох, а на юго-западе и в центре даже зацвели абрикосы. Хозяйства области подкармливали озимую пшеницу, проводили культивацию, вносили удобрения, продолжали сеять яровые зерновые и зернобобовые культуры.
Фото с полей показал глава Лозовской громады Сергей Зеленский. По его словам, у них активно работают люди и техника. Уже успели засеять более полутора тысяч гектаров бобовых, 567 гектаров — яровой пшеницы, 569 гектаров — ячменя, 228 гектаров — овса и почти 462 гектара — льна. Всего сельхозпроизводители планируют засеять яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами более 8,5 тысячи гектаров.
«Этот сезон является чрезвычайно сложным, — подчеркнул Зеленский. — Мы все понимаем, в каких условиях приходится работать: ситуация с безопасностью, нехватка специалистов, нестабильность на рынке горюче-смазочных материалов и постоянные логистические вызовы. Однако техника выходит в поле».
Читайте также: Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Новости по теме:
• Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 10:31;