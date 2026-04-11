Абрикоси цвітуть, заморозки б’ють: як аграрії Харківщини борються за врожай

Суспільство 10:31   11.04.2026
Олена Нагорна
Фото: Сергій Зеленський

Заморозки на початку квітня дещо стримали ріст та розвиток озимих культур на Харківщині, однак переважно агрометеорологічні умови протягом першої декади місяця були задовільними. 

Як повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології, зволоження ґрунту на переважній частині області було достатнім, на північному заході та південному заході — оптимальним.

В озимої пшениці тривало кущіння. На півдні та північному сході області проростали ярий ячмінь та горох, а на південному заході та в центрі навіть зацвіли абрикоси. Господарства області підгодовували озиму пшеницю, проводили культивацію, вносили добрива, продовжували сіяти ярі зернові та зернобобові культури.

Фото з полів показав голова Лозівської громади Сергій Зеленський. За його словами, у них активно працюють люди та техніка. Вже встигли засіяти понад півтори тисячі гектарів бобових, 567 гектарів — ярої пшениці, 569 гектарів — ячменю, 228 гектарів — вівса та майже 462 гектари — льону. Загалом сільгоспвиробники планують засіяти ярими зерновими та зернобобовими культурами понад 8,5 тисячі гектарів.

“Цей сезон є надзвичайно складним, – наголосив Зеленський. – Ми всі розуміємо, в яких умовах доводиться працювати: безпекова ситуація, брак фахівців, нестабільність на ринку паливно-мастильних матеріалів та постійні логістичні виклики. Проте техніка виходить у поле”.

