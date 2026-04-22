Посівна на Харківщині: як впливають атаки БпЛА, скільки техніки знищено
На Харківщині нещодавно розпочалася посівна, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. Констатує: аграрії регіону працюють у надважких умовах. Він розповів, скільки сільгосппідприємств пошкодив ворог в області та де вже відмовляються засівати поля через удари БпЛА.
За даними Синєгубова, в регіоні зруйновані або суттєво пошкоджені понад 500 сільськогосподарських підприємств, 1600 одиниць техніки повністю знищені.
«Можемо констатувати, на жаль, по Золочеву у нас є такі підприємства, які, наприклад, з 10 тисяч га продовжували засівати три тисячі. Однак цього року вони констатують, що жодного га вони вже засівати не будуть. Чому? Тому що навіть питання не розмінування території, питання у тому, що дронами знищується повністю сільськогосподарська техніка. Тому ані економічно, ані з інших підстав це є невигідно, тому що потрібно перш за все зберегти життя тих людей, які на цій техніці працюють. Далі будемо дивитись, перш за все, звичайно, на військову обстановку по тому чи іншому напрямку», – сказав голова ХОВА, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Він підкреслив, що ворог всіляко буде перешкоджати здійсненню підприємницької діяльності. Каже: РФ веде війну на знищення економіки регіону.
«Звичайно, ми маємо на це зважати, протидіяти цьому, однак основну роль, звичайно, відіграють наші ЗСУ, які тримають фронт. І ворог це розуміє, що просунутися вглиб територій він не може і починає вести ось таку війну з нашим цивільним населенням, з нашим бізнесом. У нас такі факти є по всій абсолютно області, це Лозівський, Ізюмський напрямки, це бари, це ресторани, це кафе, це просто якісь ринки, ринкові павільйони тощо», – зазначив Синєгубов.
Про проблеми аграріїв говорили на відповідному форумі сьогодні, 22 квітня.
«Звичайно, що в таких умовах ми маємо залучати максимально державних програм, державного ресурсу для підтримки, тому що місцевого просто не вистачить. Однак поряд із цим, з тих програм, які працюють – це кредитні програми, це програми компенсації за придбання сільськогосподарської техніки, це питання розмінування. Ми маємо працювати по напрямках і дивитись, де вони працюють, де ці програми не працюють, де банки все ще важко або просто не видають кредити в 100-км зоні. Ми маємо це сьогодні проаналізувати і вчергове піднімати перед профільними міністерствами. Сьогодні заведена на розгляд профільної комісії аграрної обласної ради і самої сесії обласної ради програма щодо підтримки малих фермерських господарств, які перебувають або на деокупованих, або на прифронтових територіях. Їх у нас таких 360, і на розгляд депутатам буде пропозиція щодо матеріальної допомоги їм. Це по 50 тисяч гривень. В середньому така цифра буде, там є прив’язка до га тих земель, які ними обробляються», – анонсував Синєгубов.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аграрії, атака БпЛА, Олег Синегубов, посевная, харківщина;
- Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 13:10;