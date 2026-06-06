Бій іде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 6 червня

У Харківській області Сили оборони відбивають російську атаку на Куп’янському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу.

“На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується”, – повідомив ГШ.

Усього з початку доби на фронті в Україні було 64 штурми позицій захисників. Російська армія продовжує обстріли прикордоння, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, в прикордонній Козачій Лопані на Харківщині залишається жити менш як 200 людей. Як їх евакуювали, показав у відео начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.