Бій іде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 6 червня
У Харківській області Сили оборони відбивають російську атаку на Куп’янському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу.
“На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується”, – повідомив ГШ.
Усього з початку доби на фронті в Україні було 64 штурми позицій захисників. Російська армія продовжує обстріли прикордоння, зазначили в Генштабі.
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Нагадаємо, в прикордонній Козачій Лопані на Харківщині залишається жити менш як 200 людей. Як їх евакуювали, показав у відео начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 16:43;