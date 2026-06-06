Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня

В Харьковской области Силы обороны отбивают российскую атаку на Купянском направлении, сказано в сводке Генштаба.

«На Южно-Слобожанском направлении захватчики предприняли одну попытку прорыва обороны в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском отрезке фронта подразделения оккупационных войск два раза атаковали с целью вытеснения украинских сил вблизи Песчаного и Купянска. Одно боевое столкновение продолжается», — сообщил ГШ.

Всего с начала суток на фронте в Украине было 64 штурма позиций защитников. Российская армия продолжает обстрелы приграничья, отметили в Генштабе.

Напомним, в приграничной Казачьей Лопани на Харьковщине остается жить менее 200 человек. Как их эвакуируют, показал в видео начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.