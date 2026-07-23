Конфликт в Харькове: разыскиваемый ранил сотрудника ТЦК и получил пулю в ногу

В Слободском районе Харькова утром 23 июля группа оповещения проверила документы мужчины, и оказалось, что тот в розыске за угрозы правоохранителям. При попытке задержания гражданский ранил ножом сотрудника ТЦК, и в ответ полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В ходе проверки документов правоохранители установили, что мужчина в розыске за совершение уголовного правонарушения, связанного с угрозой применения насилия в отношении полицейского, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Речь идет о событиях 21 июля возле автовокзала на проспекте Аэрокосмическом. Тогда полицейские вместе с военнослужащими ТЦК так же остановили мужчину для проверки документов. В ответ тот достал нож и угрожал присутствующим и полицейскому, после чего скрылся.

Утром 23 июля правоохранители обнаружили разыскиваемого в Слободском районе. При попытке задержания мужчина снова оказал сопротивление: он достал нож, ранил военнослужащего ТЦК, а также пытался ударить ножом сотрудника полиции.

«С целью прекращения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей полицейский, в соответствии с требованиями закона Украины «О Национальной полиции», применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Следственные действия продолжаются.

Как сообщала МГ «Объектив», в суд передан обвинительный акт в отношении бывшего следователя полиции, который обещал помочь знакомому уклониться от мобилизации. В ходе обыска у него нашли незаконные боеприпасы.