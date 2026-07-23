Есть работа: на Харьковщине предлагают вакансии с зарплатами до 60 тыс. грн

По состоянию на 23 июля в Харьковской области актуальны 2544 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг на этой неделе возглавляет вакансия бухгалтера с зарплатой 60 тысяч гривен. Машинист одноковшового экскаватора будет получать 40 тысяч, а оператор линии в производстве пищевой продукции — 35 тысяч.

Рабочий по уходу за животными будет зарабатывать 30 440 гривен, тренер по боксу — 30 тысяч, специалист по публичным закупкам — 27 тысяч, социальный педагог — 26 тысяч, вальщик леса — 25 900, начальник производственной лаборатории — 24 700, аппаратчик рафинации жиров и масел — 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал на брифинге 23 июля, что финансовая ситуация в регионе – сложная. Бизнес уезжает, падает доходная часть, наблюдают «проседание» бюджета. Поэтому вынуждены быть экономнее в тратах. Однако понимают всю важность защиты региона от российских дронов, прежде всего – АЗС, поэтому будут обращаться к правительству, чтобы получить дополнительное финансирование.