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Сегодня 19 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   19.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 19 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День металлурга и День тренера. 19 июля 1533 года в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» — 16-летнюю Джейн Грей. В 1822-м французский ученый сделал первую в мире фотографию. В 1870-м началась франко-прусская война. В 1876-м родился будущий премьер-министр УНР Владимир Чеховский. В 1945-м умер президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1994-м состоялась инаугурация Президента Украины Леонида Кучмы. В 2024-м убили языковеда и профессора Ирину Фарион.

Праздники и памятные даты 19 июля

19 июля в Украине – День тренера. В третье воскресенье июля отмечают День металлурга Украины.

Третье воскресенье июля – День без купальников.

Также сегодня: День новых друзей, Международный день ретейнеров (это устройства, которые используют для закрепления результатов лечения брекетами и предотвращения возвращения зубов в прежнее положение).

19 июля в истории

19 июля 1553 года в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней»  – 16-летнюю Джейн Грей. Подробнее.

19 июля 1822 года француз Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Подробнее.

Одна из первых фотографий Ньепса
Старейшая из фотографий Ньепса, сохранившаяся до нашего времени (ок. 1829 года)

19 июля 1870 года началась франко-прусская война. Подробнее.

19 июля 1876 года родился будущий премьер-министр УНР и один из основателей Украинской автокефальной православной церкви Владимир Чеховский. Подробнее.

19 июля 1945 года в московской Бутырской тюрьме умер Августин Волошин – греко-католический священник, первый и единственный президент Карпатской Украины. Подробнее.

Первый президент Карпатской Украины Августин Волошин
Фото: 1939.in.ua

19 июля 1994 года состоялась инаугурация второго Президента Украины Леонида Кучмы. Он до сих пор остается единственным из президентов, избранным на два срока. Подробнее.

19 июля 2024 года во Львове убили языковеда и профессора Ирину Фарион. Подробнее.

Церковный праздник 19 июля

19 июля чтят память преподобной  Макрины, сестры Святителя Василия Великого. Подробнее. Также чтят память святых отцов шести Вселенских соборов (это переходящий праздник, который отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля).

Народные приметы

Если ночью луна прячется в тумане, то будет похолодание, а если ярко светит, то будет жара.

Радуга 19 июля – к хорошему урожаю фруктов и ягод.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя отказывать в помощи.

Категорически запрещено употреблять алкоголь.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине – День металлурга и День тренера. 19 июля 1533 года в Англии отстранили от власти «королеву девяти дней» — 16-летнюю Джейн Грей".