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ISW: Украинские силы вытесняют войска РФ на Харьковщине

Фронт 08:22   19.07.2026
Оксана Горун
ISW: Украинские силы вытесняют войска РФ на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил о кадрах з геолокацией, подтверждающих зачистку Силами обороны Казачьей Лопани. Также у оккупантов проблемы под Купянском.

«Украинские силы вытеснили российских военнослужащих с позиций, куда ранее проникли российские военнослужащие к северу от Харькова. Опубликованные 17 июля видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы действуют на севере села Шевченко и зачищают здание на севере Казачьей Лопани, что указывает на то, что украинские силы вытеснили российских военнослужащих, ранее проникших в эти районы», — заявили в ISW.

Также есть информация (пока не подтвержденная кадрами с геолокацией) об успехах СОУ на Купянском направлении.

«Сообщается, что украинские силы вытеснили российские силы к югу от Купянска. Источник, сообщающий о деятельности российской Северной группировки сил, 18 июля подтвердил, что украинские силы вновь контролируют Купянск-Узловой (к югу от Купянска) после того, как ранее российские силы проводили операции по проникновению в этот населенный пункт», — сообщили в Институте изучения войны.

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Отметим — украинские источники официально не подтверждали какой-либо контроль ВС РФ в Купянске-Узловом, однако на карте DeepState «серая» зона дотянулась уже от Куриловки до западных окраин этого города.

Информации о каких-либо продвижениях оккупантов на Харьковщине в сводке ISW нет.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 08:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о кадрах з геолокацией, подтверждающих зачистку Силами обороны Казачьей Лопани. Также у оккупантов проблемы под Купянском".