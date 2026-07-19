Новости Харькова — главное 19 июля: как прошла ночь, «прилеты» в области

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:07

Армия РФ атакует на севере Харьковщины — Генштаб

«На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилипки. На Купянском направлении противник совершил одно наступательное действие в направлении Радьковки», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 19 июля.

08:03

13 пожаров из-за обстрелов тушили на Харьковщине за сутки — ГСЧС

Утром 19 июля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о ЧП и последствиях обстрелов в регионе за сутки.

«В Харьковской области спасатели ГСЧС привлекались к ликвидации 13 пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Богодуховском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском районах области. Горели частные дома, автомобили, поле пшеницы, лесная подстилка и сухая растительность», — проинформировали в ГСЧС.

Наиболее масштабные последствия, по оценке спасателей, — от авиаударов по Изюму. Там были пожары, есть разрушения. За сутки в городе пострадали семь человек.

07:29

КАБами ударили по Слатино и Изюму: мать с ребенком оказались под завалами

«Прилеты» были вечером 18 июля.

«Около 21:00 российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатино. Больше всего пострадал один из частных домов, под завалами которого оказались мать и ребенок. Их деблокировали местные жители еще до прибытия спасателей. Оба пострадавших госпитализированы в больницы: женщина 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести. Также ранения получили двое мужчин 1978 и 1943 годов рождения», — сообщил ночью 19 июля начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Информации о пострадавших в Изюме нет. Но в городе существенные разрушения. ГВА информирует о повреждении учебных заведений, окон в многоквартирных и частных домах. Также город частично обесточен.

07:05

Ночь с КАБами на Харьковщину и баллистикой по Киеву

Практически всю ночь в Харькове была актуальна воздушная тревога. Она длилась с 22:22 18 июля до 03:06 19 июля. А затем возобновилась в 04:35 утра и актуальна по состоянию на 07:05. Воздушные силы ВСУ предупреждали о различных типах угроз. Все началось с КАБов.

Продолжилось пусками баллистики. Ракеты летели через Сумскую и Черниговскую области в сторону Киева. Эта атака продолжалась около 1,5 часа. В столице, по сообщению КГВА, есть один погибший и пострадавшие. Ближе к утру в небе начали фиксировать БпЛА.

Информации о «прилетах» в Харькове в течение ночи не было. Воздушная тревога продолжается в городе и всех районах Харьковской области.