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Сегодня 16 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   16.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 16 июля 2026: какой праздник и день в истории

16 июля в Украине – День принятия Декларации о государственном суверенитете и День бухгалтера и аудитора. В этот день 1054 года в христианстве оформился раскол на католиков и православных. В 1790-м определили, где будет работать правительство США. В 1917-м провозгласили II Универсал Украинской Центральной Рады. В 1919-м начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). В 1945-м в США взорвали первую в мире атомную бомбу. В 2024-м Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который должен был отменить переход на летнее время, однако президент пока не подписал этот документ. 

Праздники и памятные даты 16 июля

16 июля в Украине – День бухгалтера и аудитора, День принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

В мире – Всемирный день PR-специалиста.

Также сегодня: Всемирный день змей, День благодарения морской свинке, Международный день драг-культуры.

16 июля в истории

16 июля 1054 года оформился раскол в христианстве между католиками и православными (Великая Схизма). Подробнее.

16 июля 1790 года в США определили место для работы правительства страны – в особом округе Колумбия, не входящем в юрисдикцию ни одного штата. Подробнее.

16 июля 1917 года огласили II Универсал Украинской Центральной Рады. Подробнее.

16 июля 1919 года начался совместный поход армий УНР и ЗУНР (или Поход украинских армий на Киев-Одессу). Подробнее.

16 июля 1945 года в США, в штате Нью-Мексико, взорвали первую в мире атомную бомбу. Подробнее.

Тринити
Взрыв во время испытаний «Тринити» через 0,016 сек. после детонации. Фото: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory

16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете УССР». Подробнее.

16 июля 2024 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине». Этот закон должен был оставить страну на зимнем времени. Подробнее.

Церковный праздник 16 июля

16 июля чтят память священномученика Афиногена, епископа, и десяти его учеников. Подробнее.

Народные приметы

Если выросло много щавеля, то зима будет теплой.

Если ярко горит Полярная звезда – будет хорошая рыбалка.

Если собака мало ест и много спит, то скоро погода испортится.

Что нельзя делать 16 июля

Нельзя брать в руки топор или пилу.

Нельзя отказывать в помощи – ни человеку, ни животному.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 июля в Украине – День принятия Декларации о государственном суверенитете и День бухгалтера и аудитора".