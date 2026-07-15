Взрыв в Харькове: по городу ударил КАБ, пострадавшие (дополняется)

Около 15:20 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 15:41. Уже известно о трех пострадавших в результате удара КАБ в Киевском районе, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Медики оказывают необходимую помощь.

Дополнено в 15:29. Сейчас известно об одном пострадавшем, уточняет мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:28. В результате удара КАБ по городу есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

15:21. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании КАБ по Киевскому району города.

О пусках КАБ на Харьковщину в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 15:13.

Напомним, сегодня, 15 июля, армия РФ с короткими перерывами атакует Харьков БпЛА. Все «прилеты» в Киевском районе. Сначала попадание зафиксировали возле жилого дома. Обошлось без пострадавших. Затем вражеский дрон влетел в квартиру в многоэтажном доме, сообщил мэр Игорь Терехов. Пострадавших и пожара не было, уточнял начальник ХОВА Олег Синегубов. После этого БпЛА снова попал в многоквартирный дом. На месте произошел пожар.