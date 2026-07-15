БпЛА атаковали Харьков: зафиксировали попадание в квартиру (дополнено)

Попадания вражеских дронов зафиксировали в Киевском районе.

Дополнено в 14:11. Также в Киевском районе зафиксировали попадание вражеского дрона в квартиру в многоэтажном доме, написал мэр Игорь Терехов около 14:10.

Дополнено в 13:49. Попадание БпЛА в Киевском районе зафиксировали возле жилого дома. Обошлось без пострадавших и разрушений, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

13:38. О «прилете» мэр Харькова Игорь Терехов написал в 13:35. Он отметил, что в сейчас детали уточняются.

Напомним, в результате российских обстрелов за прошедшие сутки на Харьковщине погибли два человека, 16 – пострадали. Под ударом находились Харьков и 21 населенный пункт области. Об этом в сводке 15 июля сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. За прошедшие сутки регион атаковали две ракеты, восемь КАБов, 11 БпЛА типа «Герань-2», 12 «Молний», пять FPV-дронов, тип еще 32 беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.