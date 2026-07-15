У матери в Харькове, которая била мальчика на улице, изъяли детей – полиция 📹

Накануне, 14 июля, в соцсетях появилось видео, на котором женщина била мальчика на улице. Правоохранители уже установили личность матери, у нее забрали детей.

Автор видео отметил, что уже «неоднократно видела, как женщина избивает этого мальчика».

Видео: Женя Зуб

На инцидент сразу отреагировали правоохранители. В частности, руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша заявил, что будет лично разбираться в ситуации.

«Видео с избиением ребенка в Шевченковском районе Харькова не осталось без моего внимания. Я лично буду разбираться в этой ситуации. Для меня принципиально установить все обстоятельства и обеспечить ребенку безопасность и защиту, на которые он имеет безусловное право», – отметил Папуша.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что во время проверки установили личность, причастную к происшествию. Ею оказалась 48-летняя местная жительница.

«Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП за невыполнение родительских обязанностей. Для безопасности детей они изъяты из семьи и доставлены в медучреждение для проведения обследования и оказания необходимой помощи», — добавили в полиции.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Информацию об инциденте готовятся внести в ЕРДР по ст. 166 УКУ (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).